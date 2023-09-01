"Це блокада": Україна оскаржить у суді заборону на імпорт зерна в ЄС, якщо її продовжать, — ОП

За словами заступника глави Офісу президента України Ігоря Жовкви, хоч Польща юридично не блокує транзиту зерна, але за фактом влаштовує затримки під час перевірок українського продовольства на кордоні.

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Україна має намір оскаржити продовження заборони на імпорт українського зерна, яку ввели в п'яти країнах Євросоюзу. Про це заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю Bloomberg, опублікованому 1 вересня.

Він зазначив, що якщо Єврокомісія продовжить забороняти імпорт зерна в Україну, Україна звернеться до арбітражу відповідно до торговельної угоди.

За даними Bloomberg, Польща також висловила намір продовжити обмеження на імпорт українських продуктів, якщо Єврокомісія не зробить відповідних кроків. Ігор Жовква зазначив, що де-факто відбувається блокада українського продовольства через збільшення часу перевірки товарів на кордоні.

"Польща не блокує транзит де-юре, але де-факто — були протести, збільшили час перевірки наших продуктів на кордоні. Де-факто це блокада", — заявив Жовква.

Заборона на імпорт українського зерна — що відомо

Навесні 2023 року кілька країн ЄС тимчасово обмежили імпорт деяких українських продовольчих товарів, після того, як фермери в цих країнах висловили протест через безмитний імпорт українського зерна, що знизило їхні доходи. Єврокомісія висловила невдоволення односторонніми діями членів ЄС у сфері торгівлі.

Однак після переговорів, обмеження на імпорт низки продуктів у Болгарію, Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину було запроваджено на рівні Єврокомісії, а самостійні заходи країн було скасовано. Ці обмеження зачіпають пшеницю, кукурудзу, ріпак і насіння соняшнику українського походження. Планується, що вони діятимуть до 15 вересня, проте Угорщина висловила намір продовжити таку політику імпорту і після цієї дати

Нагадаємо, 24 липня, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністр зв'язку Марюс Скуодіс і міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас запропонували посилити транспортний маршрут між Україною та країнами Балтії, щоб забезпечити альтернативу для експорту українського зерна.