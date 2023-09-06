"Через конфлікт між країнами": до Польщі не впустили українських депутатів

Групу народних депутатів України, які мали приїхати на Економічний форум у польському місті Карпач, розвернули на кордоні.

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До Польщі не змогла потрапити група українських депутатів, які мали намір відвідати Економічний форум у польському місті Карпач. Про це повідомляє видання Yavp.pl.

Зазначається, що у місті Карпач (Нижньосілезьке воєводство) стартував 32-й Економічний форум, який є наймасштабнішою такою подією в Центральній та Східній Європі. Участь у ньому беруть також представники українських міністерств, муніципалітетів, громадських організацій та фундацій.

Кілька депутатів, які зареєструвалися на захід, не змогли до нього долучитися, оскільки їх розвернули на кордоні.

"Справа в тому, що в Раді день голосування й серед іншого голосуватиметься пакет інтеграційних законів. Тобто вони [народні депутати] з нами й займаються тим, що й ми, тільки на практиці, а не в теорії", — так у Карпачу прокоментував ситуацію учасник Економічного Форуму від України, редактор видання "Європейська правда" Юрій Панченко.

Дещо іншу версію відсутності на форумі українських депутатів озвучило польське видання onet.pl.

Там, посилаються на свої джерела у Верховній Раді і стверджують, що українським депутатам тимчасово заборонили виїзд до Польщі.

"Причиною цього є конфлікт між двома країнами через ембарго на імпорт зерна з України", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 19 липня заявив, що Польща не відкриватиме кордон із Україною для зернових продуктів після 15 вересня, коли спливе термін мораторію Єврокомісії на імпорт українського зерна.

Раніше повідомлялося, що транзит українського зерна через країни Європи — один із варіантів відповіді на вихід РФ із "зернової угоди".