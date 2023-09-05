Українці підтримують скасування відстрочки для депутатів і студентів, — опитування (фото)

Українці не мають чіткої позиції щодо посилення мобілізації в Україні, але підтримують призов парламентарів та студентів, які здобувають другу або третю освіту. Проти скасування відстрочок виступили лише приблизно 7% опитаних.

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Топчиновники заговорили про посилення мобілізація після того, як президент Володимир Зеленський підтвердив прагнення військових призвати більше людей. Як до цього питання ставиться суспільство, дослідило видання "Пульс тижня".

Українців запитали, чи вважають вони необхідним посилення мобілізаційних заходів в Україні. Найбільше респондентів (27%) відповіли, що скоріше так. Трохи менша кількість осіб (25,8%) також мають сумніви, але більше схильні до відповіді "ні". Друга за розмірами частка опитаних не змогла визначитись з позицією. Найменше громадян однозначно підтримали пришвидшення призову.

Також люди відповіли, чи має держава мобілізувати чоловіків-депутатів місцевих рад. Цю ідею підтримала більшість респондентів — 57,8%. 29% також виступили за призов депутатів, але за однієї умови — установи мають продовжувати працювати. Найменша частка (1,8%) виступила категорично проти.

Результати опитування, опубліковані у ЗМІ 4 вересня Фото: Пульс тижня

На тлі розмов про мобілізацію студентів, які здобувають другу освіту, громадян опитали про скасування відстрочок. Респонденти поділились власною думкою про те, яка категорія українців має підлягати призову.

Найбільше голосів за депутатів Верховної Ради — 43,8%. Також суспільство підтримує мобілізацію військовозобов’язаних, які здобувають другу або третю освіту. Цей варіант підтримали 32,8% опитаних. Трохи менше українців проголосували за призов поліціянтів — 31,8%.

Загалом серед категорій, скасування відстрочки для яких підтримали 18-28% громадян, були: батьки трьох і більше дітей, батьки-одинаки, батьки дітей з інвалідністю, голови населених пунктів, опікуни непрацездатних близьких родичів, студенти (здобувають першу освіту), аспіранти, вчителі та викладачі. Водночас лише 7,1% респондентів відповіли, що не потрібно скасовувати відстрочки взагалі. Також 9,3% українців не змогли відповісти.

Результати опитування, опубліковані у ЗМІ 4 вересня Фото: Пульс тижня

Нагадаємо, 3 вересня член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський розповів, що в парламенті зареєстрували законопроєкт про скасування права на відстрочку для студентів, які після 30 років здобувають другу вищу освіту.

З 1 жовтня в Україні мають встати на військовий облік жінки. Завітати у військкомати наразі мають лише громадянки, які є придатними та працюють в медичній або фармацевтичній сфері.