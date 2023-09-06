"Из-за конфликта между странами": в Польшу не впустили украинских депутатов

Группу народных депутатов Украины, которые должны были приехать на Экономический форум в польском городе Карпач, развернули на границе.

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В Польшу не смогла попасть группа украинских депутатов, которые намеревались посетить Экономический форум в польском городе Карпач. Об этом сообщает издание Yavp.pl.

Отмечается, что в городе Карпач (Нижнесилезское воеводство) стартовал 32-й Экономический форум, который является самым масштабным таким событием в Центральной и Восточной Европе. Участие в нем принимают также представители украинских министерств, муниципалитетов, общественных организаций и фондов.

Несколько депутатов, которые зарегистрировались на мероприятие, не смогли к нему присоединиться, поскольку их развернули на границе.

"Дело в том, что в Раде день голосования и среди прочего будет голосоваться пакет интеграционных законов. То есть они [народные депутаты] с нами и занимаются тем, что и мы, только на практике, а не в теории", — так в Карпачу прокомментировал ситуацию участник Экономического Форума от Украины, редактор издания "Европейская правда" Юрий Панченко.

Несколько иную версию отсутствия на форуме украинских депутатов озвучило польское издание onet.pl.

Там, ссылаются на свои источники в Верховной Раде и утверждают, что украинским депутатам временно запретили выезд в Польшу.

"Причиной этого является конфликт между двумя странами из-за эмбарго на импорт зерна из Украины", — говорится в публикации.

Напомним, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 19 июля заявил, что Польша не будет открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября, когда истечет срок моратория Еврокомиссии на импорт украинского зерна .

Ранее сообщалось, что транзит украинского зерна через страны Европы — один из вариантов ответа на выход РФ из "зерновой сделки".