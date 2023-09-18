У Польщі пригрозили заблокувати вступ України до ЄС через зернову кризу

У польському уряді вважають, що заборона на ввезення українського зерна змусить офіційний Київ виконати умови для вступу до Європейського Союзу.

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Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде врегульовано питання експорту зерна. Слова польського міністра сільського господарства Роберта Телуса цитує новинний сайт TVN24 з посиланням на інтерв'ю в ефірі "Радіо Плюс".

"Якщо ми сьогодні не створимо ці інструменти, Польща точно не погодиться на вступ України [до Євросоюзу]. Сьогодні нам необхідно створювати інструменти, тому що з українською продукцією ми проживемо довше. Коли Польща вступила до Євросоюзу, нам довелося виконати умови. І ці умови нам були нав'язані дуже жорстко. І ми повинні поставити умови для України", — заявив Телус.

Польський міністр вважає, що заборона на ввезення агропродукції з України "будує можливість вступу України до Європейського Союзу".

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Телус також додав, що в наявних масштабах "польське сільське господарство ніколи не переможе українське", тому Польща твердо дотримуватиметься своєї позиції.

Реакція України

Заступник міністра економіки України Тарас Качка заявив, що дії Польщі щодо української агропродукції "є помилковими, неправомірними і шкідливими для польських, українських і всіх фермерів Європейського Союзу".

"Нарешті Польща сказала правду з приводу українського зерна.... Фактично Польща бореться за liberum veto в Україні без будь-яких пояснень".

У коментарях під дописом Качки у Facebook віце-директор науково-освітнього інституту "Центр Мерошевського" Лукаш Адамські зазначив, що Україна не готова інтегруватися до ЄС через "ментальний чинник — нездатність українських високопосадовців робити висновки з механізмів політики, що окреслюють політику ЄС та її держав". Адамскі назвав риторику українського чиновника надміру емоційною та "об'єктивно контрпродуктивною" для України.

Нагадаємо, 12 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав на своїй сторінці в X (раніше відомій як Twitter), що Польща продовжить ембарго на ввезення українського зерна, щоб не допустити дестабілізації польського агросектору.

Також Фокус писав, що в Польщі придумали, як Україні вирішити зернову кризу.