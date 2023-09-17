Погрожують блокувати дороги: у Болгарії фермери протестують проти ввезення українського зерна

Прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков не підтримав аграріїв: він вважає, що фермери не мають права виступати проти європейських вимог, до яких належить і імпорт українських зернових.

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Болгарські фермери готують на понеділок масові акції протесту у зв'язку з відновленням імпорту в країну українського зерна. Про це в суботу, 16 вересня, повідомило "Радіо Болгарія".

Зазначимо, що Болгарія, на відміну від Польщі, Словаччини та Угорщини, не продовжила документи на ввезення українського зерна в країну, і тепер місцеві фермери погрожують блокувати дороги та прикордонні переходи. Однак глава уряду країни Николай Денков назвав доводи фермерів неспроможними.

"Представники аграрного сектору не можуть стверджувати, що держава не піклується про нього, коли держава дає понад 2 млрд левів", — сказав політик.

Денков вважає, що аграрії не можуть зі зневагою ставитися до європейських вимог з огляду на те, що трактори, якими вони хочуть перекрити дороги, куплені на європейські кошти. Фермери також не можуть говорити, що Європа їх не цікавить, коли більша частина коштів, які вони отримують у вигляді субсидій і допомоги, є європейськими

"Я раджу виробникам зерна відмовитися від європейських засобів, а потім забороняти українські товари", — сказав прем'єр-міністр Болгарії.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія зняла ембарго на постачання українського зерна і назвала нові умови угоди. У Європейському Союзі вважають, що показники експорту в треті країни за межами євроспільноти навіть зростають, тому не мають наміру забороняти транспортування зерна з України.

Зазначимо, що обмеження на імпорт пшениці, соняшнику, кукурудзи та ріпаку з України до Болгарії, Польщі, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини діють із травня 2023 року. Спочатку заборона діяла до 5 червня, але потім її вирішили пролонгувати до 15 вересня. Водночас транзит таких вантажів для експорту в інші країни не заборонений.