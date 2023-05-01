Ембарго на зерно для країн ЄС: Східна Європа загрожує економіці України, – ЗМІ

У Польщі в жовтні проведуть парламентські вибори. Владна партія "Право та справедливість" не може образити своє електоральне ядро — фермерів, які втрачають гроші через потік дешевого українського зерна, зазначають журналісти.

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Уряди країн Східної Європи виборюють обмеження громадської підтримки Києва, а найважливіша економічна лінія України потрапила під загрозу. Про це пише 1 травня агентство Bloomberg із посиланням на чиновника, знайомого з точкою зору уряду з цього питання.

Автори матеріалу мають на увазі несподівану заборону Польщі на імпорт українського зерна минулого місяця після вуличних протестів місцевих фермерів. Ці обмеження швидко підхопили Угорщина, Словаччина та Болгарія.

Зернове ембарго ставить Україну у скрутне становище — майже 7% її експорту кукурудзи та пшениці цього сезону було саме в Польщу. А польські фермери продовжують влаштовувати акції протесту на прикордонних переходах проти ввезення українського зерна, через що ціни падають на ринку, зауважили журналісти.

Майже 7% експорту кукурудзи та пшениці з України цього року було саме до Польщі Фото: УНІАН

Окремо Bloomberg зазначає збільшення рівня громадської підтримки ультраправих із "Конфедерації свободи та незалежності". Радикали відкрито виступають проти Євросоюзу, українських біженців та потоків військової допомоги Києву.

Роберт Вінницький, один із лідерів Конфедерації, прямо звинувачував депутатів владної партії за те, що вони допустили потік "неякісної продукції".

"Польські фермери страждають, бо не можуть продати своє зерно. Українське зерно змішується з польським і в такому вигляді продається в магазини та фабрики для споживання поляками", — сказав він журналістам.

Заборона імпорту зерна з України: що думає владна партія Польщі?

Співрозмовник агентства наголошує, що заборона на імпорт українського зерна важлива для виборців владної партії "Право та справедливість". Політики ризикують втратити на виборах до парламенту у жовтні основних прихильників — великих фермерів та мешканців сільської місцевості.

Виходячи з результатів соцопитувань, владна партія зберігає лідерство, але роздробленість політичного ландшафту може послабити контроль над владою.

"Її оплот у сільській місцевості був вирішальним для успіху на виборах відколи партія прийшла до влади у 2015 році. Але перспектива залишити розлючених фермерів у бідності навряд чи є частиною плану", — зазначив чиновник на умовах анонімності.

Протестують також фермери у Болгарії

Лідер "Права і справедливості" Ярослав Качинський загалом позитивно оцінив ембарго на зерно і заявив, що "жорстке рішення" все одно допоможе Києву. За його словами, союзникам не потрібно, щоб Польща "занурилася у кризу".

"Тут до влади приходять люди, які змінять політику радикальної підтримки України", — наводить його слова Bloomberg.

Уряд Польщі, за даними Bloomberg, звинувачував Європейську комісію в ситуації і заявляв, що виконавча влада ЄС не може допомогти фермерам.

Євросоюз проти ввезення агропродукції з України: як вводили заборону

Польський уряд 15 квітня заборонив ввезення та транзит зерна та продовольства з України. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський говорив, що українські аграрії опинилися у дуже складному становищі через таке рішення.

Угорщина заборонила ввезення 25 українських агропродуктів, зокрема борошна, насіння ріпаку, олії, соняшника, меду та деяких видів м'яса. Угорці не стали забороняти транзит, але на кордоні продукцію ретельно перевірятимуть електронними пристроями.

Єврокомісія до 28 квітня погодилася заборонити імпорт близько 90% агротоварів з України. Європейська влада виділить 100 млн євро фермерам п'яти країн ЄС, які постраждали від збільшення експорту зернових з України.

Польща до 2 травня поточного року має зняти заборону на імпорт сільгосппродукції з України. За рішенням Єврокомісії, необхідно запровадити ембарго на пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику.