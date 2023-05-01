Эмбарго на зерно для стран ЕС: Восточная Европа угрожает экономике Украины, – СМИ

В Польше в октябре проведут парламентские выборы. Правящая партия "Право и справедливость" не может обидеть свое электоральное ядро — фермеров, которые теряют деньги из-за потока дешевого украинского зерна, указывают журналисты.

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Правительства стран Восточной Европы борются с ограничениями общественной поддержки Киева, а важнейшая экономическая линия Украины попала под угрозу. Об этом пишет 1 мая агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с точкой зрения правительства по этому вопросу.

Авторы материала имеют в виду неожиданный запрет Польши на импорт украинского зерна в прошлом месяце после уличных протестов местных фермеров. Эти ограничения быстро подхватили Венгрия, Словакия и Болгария.

Зерновое эмбарго ставит Украину в затруднительное положение — около 7% ее экспорта кукурузы и пшеницы в этом сезоне было именно в Польшу. А польские фермеры продолжают устраивать акции протеста на пограничных переходах против ввоза украинского зерна, который приводит к снижению цен на рынке, заметили журналисты.

Около 7% экспорта кукурузы и пшеницы из Украины в этом году было именно в Польшу Фото: УНИАН

Отдельно Bloomberg отмечает увеличение уровня общественной поддержки ультраправых из "Конфедерации свободы и независимости". Радикалы открыто выступают против Евросоюза, украинских беженцев и потоков военной помощи Киеву.

Роберт Винницки, один из лидеров Конфедерации, прямо обвинял депутатов правящей партии за то, что они допустили поток "некачественной продукции".

"Польские фермеры страдают, потому что не могут продать свое зерно. Украинское зерно смешивается с польским и в таком виде продается в магазины, на фабрики для потребления поляками", — сказал он журналистам.

Запрет на импорт зерна из Украины: что думает правящая партия Польши?

Собеседник агентства подчеркивает, что запрет на импорт украинского зерна важен для избирателей правящей партии "Право и справедливость". Политики рискует потерять на выборах в парламент в октябре основных сторонников — крупных фермеров и проживающих в сельской местности.

Исходя из результатов соцопросов, правящая партия сохраняет лидерство, но раздробленность политического ландшафта может ослабить ее контроль над властью.

"Ее оплот в сельской местности был решающим для успеха на выборах с тех пор, как партия пришла к власти в 2015 году. Но перспектива оставить взбешенных фермеров в бедности вряд ли является частью плана", — отметил чиновник на условиях анонимности.

Протестуют также фермеры в Болгарии

Лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский в целом положительно оценил эмбарго на зерно, заявил, что "жесткое решение" все равно поможет Киеву. По его словам, союзникам не нужно, чтобы Польша "погрузилась в кризис".

"Здесь к власти приходят люди, которые изменят политику радикальной поддержки Украины", — приводит его слова Bloomberg.

Правительство Польши, по данным Bloomberg, обвиняло Европейскую комиссию в ситуации и заявляло, что исполнительная власть ЕС не в состоянии помочь фермерам.

Евросоюз против ввоза агропродукции из Украины: как вводили запрет

Польское правительство 15 апреля ввело запрет на ввоз и транзит зерна и продовольствия из Украины. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский говорил, что украинские аграрии оказалась в очень сложном положении из-за такого решения.

Венгрия запретила ввоз 25 украинских агропродуктов, в том числе муки, семян рапса, масла, подсолнечника, меда и некоторых видов мяса. Венгры не стали запрещать транзит, но на границе продукцию будут тщательно проверять электронными устройствами.

Еврокомиссия к 28 апреля согласилась запретить импорт около 90% агротоваров из Украины. Европейские власти выделят 100 млн евро.фермерам пяти стран ЕС, которые пострадали от увеличения экспорта зерновых из Украины.

Польша до 2 мая текущего года должна снять запрет на импорт сельхозпродукции из Украины. По решению Еврокомиссии, необходимо ввести эмбарго на пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника.