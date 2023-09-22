План из четырех пунктов: Туск потребовал от власти наладить польско-украинские отношения

По словам польского политика, не нужно проявлять свои эмоции и реализовывать в политике тактику "стенка на стенку". Лидер оппозиционной партии убежден, что в интересах Варшавы иметь хорошие отношения с Киевом в будущем.

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Лидер польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск считает, что пришло время снова наладить польско-украинские отношения и поэтому был подготовлен план из четырех пунктов. Об этом сообщает издание Onet Wiadomosci 22 сентября.

По его словам, нельзя допускать возможность торговой войны между странами, о которой говорили политики от руководящей партии "Право и справедливость". Нужно сделать все для того, чтобы в отношениях между соседствующими странами не было разногласий.

"Мы подготовили план по четырем пунктам для стабилизации польско-украинских отношений. Во вторник (26 сентября, — ред.) мы объявим его вместе с нашими экспертами. В польско-украинских отношениях не нужны эмоции. Не может быть политики "стенка на стенку", — заявил Дональд Туск.

Отдельно лидер оппозиционной польской партии отметил, что Киев является важным партнером для Варшавы, но в то же время нуждается в большой помощи из-за войны, которую начала Российская Федерация.

В будущем, когда закончится война, как отметил Дональд Туск, это будет страна, с которой нужно иметь хорошие взаимоотношения, ведь это в интересах самой Польши.

"Я бы просил быстрой реакции от президента партии "Право и справедливость" Ярослава Качинского и Матеуша Моравецкого (премьер-министр, — ред.), приняли ли они какие-либо меры по этому поводу", — говорится в сообщении.

План оппозиции Польши: что известно

В составленном плане будет всего четыре пункта, о которых Дональд Туск и поведал журналистам:

гарантии участия в восстановлении Украины;

создание плана военной помощи для Киева(

правовой и организационных порядок в вопросах, которые касаются украинских беженцев и социальных выплат для них;

решение вопроса логистической инфраструктуры, благодаря которому украинское зерно можно будет транспортировать в Польшу и в другие страны.

Напомним, 21 сентября сообщалось, что Дональд Туск раскритиковал Польшу за отказ поставлять оружие Украине. По его словам, правительство ставит под угрозу национальные интересы, ведь вредит инвестициям в польско-украинские отношения.