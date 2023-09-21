"Политический нож в спину": Дональд Туск раскритиковал Польшу за отказ поставлять оружие Украине

По словам политика, польское правительство ставит под угрозу национальные интересы, так как передало вооружения, а теперь вредит инвестициям в польско-украинские отношения.

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Бывший президент Европейского совета Дональд Туск в четверг, 21 сентября, обвинил представителей правящей польской партии "Право и справедливость" в том, что они "вонзили политический нож в спину Украины", хотя популистские заявления перед парламентскими выборами 15 октября и играют на руку. Об этом сообщает Sky News.

Туск, возглавляющий Польскую гражданскую коалицию на пресс-конференции в городе Калиш говорил с отсылкой к заявлению премьер-министра Матеуша Моравецкого, который накануне заявил, что Польша сейчас не передает никакого оружия Украине, потому что пришло время "нам вооружиться самым современным оружием".

"Это совершенно неприемлемо", — заявил Туск.

По его словам, польское правительство ставит под угрозу национальные интересы страны, поскольку передало вооружения, а теперь вредит этим инвестициям в [польско-украинские] отношения.

Если сегодняшняя эскалация продолжится, обе стороны — Киев и Варшава — окажутся близки к тому, чтобы упустить прекрасную возможность для всего региона, и Польши, и для Украины.

Напомним, что, по словам депутата Сейма, Польша может возобновить поставки оружия в Украину. Варшава запретила поставки вооружений, однако это не в интересах обеих стран. Захват Украины — второй наихудший сценарий событий после захвата самой Польши, отмечают эксперты.

Также сообщалось, что Южная Корея вооружает Польшу современным оружием. В 2022 году, по данным The Economist, Сеул поставил Варшаве вооружений на 14,5 млрд долларов.