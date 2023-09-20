"Теперь вооружаем Польшу": Варшава прекратила поставки оружия в Украину, — Моравецкий

По словам польского премьера, необходимо защищать собственную страну, поэтому все вооружение будет использовано для укрепления обороноспособности.

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Польша больше не поставляет Украине свое вооружение. Об этом в среду, 20 сентября, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщает пресс-служба Канцелярии премьера.

По словам премьера, причиной такого решения послужила необходимость вооружаться самим.

"Украина защищается от зверского нападения России, и я понимаю эту ситуацию, однако, как я уже сказал, мы будем защищать нашу страну. Мы больше не передаем вооружения в Украину, потому что теперь мы вооружаем Польшу", — заявил Моравецкий.

Помощь Польши и война с Россией

В мае 2023 года Постоянное представительство Польши при Европейском Союзе сообщило, что Польша является крупнейшим поставщиком танков, и одним из лидеров по поставкам боевых самолетов Украине. Кроме того, Польша передала Украине 30 БТР Oncilla 4x4. Бронетранспортер предназначен для вывоза десанта и прикрытия в сложных погодных условиях и плохой проходимостью грунта.

Напомним, что в начале мая текущего года стало известно, что в Польше приняли решение атаковать и затоплять иностранные суда, если они будут угрожать газопроводу Baltic Pipe, проложенном на дне моря.

Ранее, 25 марта, военный аналитик Ханс Петтер Мидтун заявил, что Польша может стать авангардом НАТО в Восточной Европе, если РФ выведет свою агрессию против Украины на новый уровень.