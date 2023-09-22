План із чотирьох пунктів: Туск вимагає від влади налагодити польсько-українські відносини

За словами польського політика, не потрібно проявляти свої емоції та реалізовувати в політиці тактику "стінка на стінку". Лідер опозиційної партії переконаний, що в інтересах Варшави мати добрі відносини з Києвом у майбутньому.

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Лідер польської опозиційної партії "Громадянська платформа" Дональд Туск вважає, що настав час знову налагодити польсько-українські відносини, і тому було підготовлено план із чотирьох пунктів. Про це повідомляє видання Onet Wiadomosci 22 вересня.

За його словами, не можна допускати можливість торгової війни між країнами, про яку говорили політики від керівної партії "Право і справедливість". Потрібно зробити все для того, щоб у відносинах між сусідніми країнами не було розбіжностей.

"Ми підготували план за чотирма пунктами для стабілізації польсько-українських відносин. У вівторок (26 вересня, — ред.) ми оголосимо його разом із нашими експертами. У польсько-українських відносинах не потрібні емоції. Не може бути політики "стінка на стінку", — заявив Дональд Туск.

Окремо лідер опозиційної польської партії зазначив, що Київ є важливим партнером для Варшави, але водночас потребує великої допомоги через війну, яку розпочала Російська Федерація.

У майбутньому, коли закінчиться війна, як наголосив Дональд Туск, це буде країна, з якою потрібно мати добрі взаємини, адже це в інтересах самої Польщі.

"Я б просив швидкої реакції від президента партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського та Матеуша Моравецького (прем'єр-міністр, — ред.), чи вжили вони будь-яких заходів з цього приводу", — йдеться в повідомленні.

План опозиції Польщі: що відомо

У складеному плані буде всього чотири пункти, про які Дональд Туск і повідав журналістам:

гарантії участі у відновленні України;

створення плану військової допомоги для Києва(

правовий та організаційний порядок у питаннях, які стосуються українських біженців і соціальних виплат для них;

розв'язання питання логістичної інфраструктури, завдяки якому українське зерно можна буде транспортувати до Польщі та в інші країни.

Нагадаємо, 21 вересня повідомлялося, що Дональд Туск розкритикував Польщу за відмову постачати зброю Україні. За його словами, уряд ставить під загрозу національні інтереси, адже шкодить інвестиціям у польсько-українські відносини.