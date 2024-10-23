В Україні не вистачатиме від 5 до 10 млн нових працівників до 2030 року, — USAID

Нині в Україні 45% опитаних жінок розглядають можливість отримати нову спеціальність, яка вважається чоловічою.

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В Україні до 2030 року не вистачатиме від 5 до 10 мільйонів нових працівників. Про це заявила директорка місії USAID в Україні Теодора Делл під час проведення IX форуму "Диригенти змін" від Deloitte Ukraine, який нещодавно відбувся в Києві, передає видання NV.

Вона брала участь у панельній дискусії, присвяченій стратегії залучення та утримання людського капіталу. В обговоренні, крім неї, брали участь Сергій Квіт, президент Національного університету "Києво-Могилянська академія", Сергій Сухомлин, екс-мер Житомира, Артем Бородатюк, засновник IT-компаній Netpeak Group, і Олена Бойченко, партнер Deloitte Ukraine.

За словами пані Делл, брак людського ресурсу — один із найкритичніших викликів, з якими найближчим часом зіткнеться наша економіка.

"Від 5 до 10 млн нових працівників не вистачатиме в Україні до 2030 року. Але акумулювати цей ресурс можна з власного потенціалу країни. Наш офіс у Вашингтоні провів дослідження і підрахував, що зараз рівень зайнятості в Україні — 52%. Тоді як у Європі ця цифра — 76%. І якщо ці цифри хоча б прирівняти, на ринку додатково з'явиться 4,8 мільйона працівників", — каже вона.

Додатковим ресурсом може стати освоєння жінками "чоловічих професій". Українці мають видатну здатність до адаптації, однак без відповідної інформаційної підготовки серед населення це зробити досить складно.

"Не так давно ми відкрили на Київщині центр навчання для жінок-водіїв важкої техніки. На 20 вакантних місць було всього 15 учасниць. Але коли ми підключили соцмережі та розповіли людям про цей центр, у другому наборі заявок було вже 250", — розповідає пані Делл.

Сергій Квіт вважає, що системні реформи в галузі освіти можуть сприяти поліпшенню якості підготовки фахівців і збільшенню людського капіталу в країні.

"Україна має значний потенціал для залучення нових кадрів серед тих груп населення, які зараз менш активні на ринку праці: жінок, людей старшого віку, молоді та інших. Багато з них відкриті до нових можливостей, навчаються та готові змінювати сферу діяльності, про що свідчать результати нашого спільного з Gradus Research експрес-дослідження", — зазначила пані Бойченко.

В Україні спостерігається брак кадрів, який посилюватиметься внаслідок повномасштабної війни та пов'язаної з нею міграції. Одним із можливих рішень цієї проблеми може стати перекваліфікація різних соціально-демографічних груп, як зазначено в дослідженні Deloitte Ukraine і Gradus Research. Зокрема, 45% опитаних жінок розглядають можливість освоєння нових професій, які традиційно вважаються чоловічими. При цьому молодь, а також жінки із західних і північних регіонів та Києва виявляють до цього найбільшу схильність.

Згідно з думкою половини респондентів (50%), жінки мають перекваліфіковуватися на професії, які традиційно вважаються чоловічими. На другому місці за уподобаннями перебувають ветерани (44%), потім люди з інвалідністю (43%) і літні люди (42%).

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