Чи зменшаться зарплати військовим після податкових змін: пояснення фінансиста

У зв'язку зі змінами військовий збір становитиме не 1,5%, а 5%, але для діючих військовослужбовців цей податок залишили без змін.

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Нещодавно було внесено зміни до податкової системи на період воєнного стану. Зокрема, ставка військового збору збільшилася з 1,5% до 5%. Розбираємо, як це позначиться на виплатах військовослужбовцям. Про це повідомив фінансист однієї з бригад ЗСУ з позивним "Адік" у коментарі виданню "NV".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 15 жовтня підписав закон, що регулює особливості оподаткування в період воєнного стану. Однією з ключових змін стало підвищення військового збору до 5% на строк до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан. Проте для діючих військовослужбовців ставка військового збору залишиться колишньою — 1,5%.

"Оскільки військовий збір для військовослужбовців залишився без змін, мінімальне грошове забезпечення не зазнало змін. Таким чином, якщо у військовослужбовця немає утримань і стягнень, загальна мінімальна нарахована сума за місяць становить 20 715,30 грн. При цьому податок на доходи фізичних осіб з військовослужбовців не стягується. Однак утримується військовий збір у розмірі 1,5%, що означає, що в жовтні 2024 року на руки військовослужбовці отримають мінімум 20 404,57 грн (це 20 715,30 грн за вирахуванням 1,5% військового збору)", — пояснив фінансист.

Військовослужбовець зазначив, що до кінця року сума може трохи збільшитися, оскільки при зростанні інфляції зросте й індексація. Однак це зростання, ймовірно, становитиме не більше 100-200 гривень. На відміну від цивільних працівників, для яких передбачено мінімальний рівень заробітної плати, у військовослужбовців такого порогу немає.

Мінімальний розмір грошового забезпечення для військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ, які обіймають штатні посади з мінімальним тарифним розрядом, станом на вересень 2024 року включає в себе такі компоненти:

посадовий оклад за 1 тарифним розрядом — 2470,00 грн;

оклад за військовим званням солдат — 530,00 грн;

надбавка за особливості проходження служби 65% — 1950,00 грн;

премія (1 тарифний розряд, вислуга років — менше 1 року) — 15635,10 грн;

індексація — почала нараховуватися з вересня 2024 року (за серпень 2024), становить 130,20 грн.

Нагадаємо, згідно із законопроектом 11416-д, військовий збір із зарплати в розмірі 30 тис. грн зросте з 450 грн до 1 500 грн.

27 вересня голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні можливий другий етап підвищення ПДВ.