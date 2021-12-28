Павло Дуров "викрив" месенджери у шпигунстві за людьми "за наказом уряду США"

Американські розробники спеціально залишають "лазівки", інакше можуть опинитися у в'язниці, запевняє творець Telegram. Але засновник Signal з ним не згоден.

Павло Дуров стверджує, що інші месенджери, включаючи WhatsApp та Signal, передають владі США інформацію про користувачів. Він розповів подробиці у своєму телеграм-каналі.

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У своєму повідомленні Павло Дуров послався на розслідування видання The Record, яке отримало документи Федеральної служби розслідувань США про те, які урядові органи можуть отримати з месенджерів. Як виявилося, правоохоронці мають обмежений доступ до зашифрованих повідомлень iMessage, Line та WhatsApp. Деякі сервіси, такі як Signal, надають дані про час або дату останнього виходу користувача онлайн.

App Legal process & additional details Apple iMessage *Message content limited.

*Subpoena: can render basic subscriber information.

*18 USC §2703(d): can render 25 days of iMessage lookups and from a target number.

*Pen Register: no capability.

*Search Warrant: can render backups of a target device; if target uses iCloud backup, the encryption keys should also be provided with content return can also acquire iMessages from iCloud returns if target has enabled Messages in iCloud. Line *Message content limited.

*Suspect’s and/or victim’s registered information (profile image, display name, email address, phone number, LINE ID, date of registration, etc.)

*Information on usage.

*Maximum of seven days worth of specified users’ text chats (Only when E2EE has not been elected and applied and only when receiving an effective warrant; however, video, picture, files, location, phone call audio and other such data will not be disclosed). Signal *No message content.

*Date and time a user registered.

*Last date of a user’s connectivity to the service. Telegram *No message content.

*No contact information provided for law enforcement to pursue a court order. As per Telegram’s privacy statement, for confirmed terrorist investigations, Telegram may disclose IP and phone number to relevant authorities. Threema *No message content.

*Hash of phone number and email address, if provided by user.

*Push Token, if push service is used.

*Public Key

*Date (no time) of Threema ID creation.

Date (no time) of last login. Viber *No message content.

*Provides account (i.e. phone number)) registration data and IP address at time of creation.

*Message history: time, date, source number, and destination number.

WeChat *No message content.

*Accepts account preservation letters and subpoenas, but cannot provide records for accounts created in China.

*For non-China accounts, they can provide basic information (name, phone number, email, IP address), which is retained for as long as the account is active. WhatsApp *Message content limited.

*Subpoena: can render basic subscriber records.

*Court order: Subpoena return as well as information like blocked users.

*Search warrant: Provides address book contacts and WhatsApp users who have the target in their address book contacts.

*Pen register: Sent every 15 minutes, provides source and destination for each message.

*If target is using an iPhone and iCloud backups enabled, iCloud returns may contain WhatsApp data, to include message content. Wickr *No message content.

*Date and time account created.

*Type of device(s) app installed on.

*Date of last use.

*Number of messages.

*Number of external IDs (email addresses and phone numbers) connected to the account, bot not to plaintext external IDs themselves.

*Avatar image.

*Limited records of recent changes to account setting such as adding or suspending a device (does not include message content or routing and delivery information).

*Wickr version number.

"Я не здивований. Більшість інших програм не могли гарантувати конфіденційність своїм користувачам, навіть якби вони цього хотіли. Оскільки програмісти проживають у США, вони повинні таємно впроваджувати "лазівки" у свої програми, коли їм наказує уряд США. Якщо програміст публічно скаже про це, то його можуть ув'язнити за порушення заборони", — зазначив Павло Дуров.

За його словами, держорганам найчастіше навіть не потрібно звертатися до суду для вилучення інформації з додатків, інакше розпорядження тримають у секреті. Деякі проєкти спочатку фінансувалися урядовими структурами, серед них Anom та Signal. Багато років Агентство національної безпеки домагалося того, щоб міжнародні стандарти шифрування ґрунтувалися на технологіях, які агенти можуть зламати, а тому закликала всіх відмовитись від незручних ним методів, запевняє Дуров.

[ + – ] Документ ФБР про те, які дані уряд може отримати з месенджерів (The Record) Фото: therecord.media

"Я чув, що наші американські конкуренти розчаровані тим, що вони не можуть зрівнятися зі зростанням Telegram, попри значні інвестиції в маркетинг (те, у що Telegram ніколи не доводилося інвестувати). Але для того, щоб відповідати нашому зростанню, вони повинні спочатку переконатися, що їхні дії відповідають їхнім маркетинговим заявам. До цього моменту витоки даних та проблеми з безпекою в їхніх додатках, на жаль, залишаться неминучими", — заявив Павло Дуров.

Минулого тижня засновник Signal Моксі Марлінспайк у Twitter розкритикував методи безпеки Telegram і назвав цю програму "найгіршим вибором" для конфіденційності або зберігання інформації. Він заявив, що месенджер Павла Дурова зберігає всі повідомлення та медіафайли на власних серверах у незашифрованому вигляді, а тому їх можна переглянути будь-якої миті.

"От простий тест: видаліть Telegram, встановіть його на новий телефон і зареєструйтесь, використовуючи свій номер. Ви відразу побачите всю свою історію розмов, усі свої контакти, усі медіафайли, якими ви поділилися, усі свої групи. Як? Усе це було на їхніх серверах у відкритому вигляді", — написав Моксі Марлінспайк.

Напередодні в роботі Telegram стався масштабний збій, який торкнувся користувачів України, Росії та деяких країн Європи. Надійшли тисячі скарг про проблеми з роботою програми, надсиланням повідомлень та з'єднанням із сервером.

Писали також, що користувачі Telegram отримали можливість розплачуватися одне з одним криптовалютою Toncoin. Сервіс Donate дозволяє використовувати криптовалюту для пожертвувань блогерам та оплати передплат.