Жінка забрала додому цуценя лабрадора: вона й гадки не мала, що покаже ДНК-тест (фото)

30-річна Алексіс Берд з Нью-Джерсі, що в США, вирішила провести генетичну експертизу для свого шестимісячного домашнього улюбленця — Кона. Побачивши результати ДНК-тесту, вона не могла повірити своїм очам

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Про цю історію власниця тварини розповіла на своїй сторінці у TikTok.

У ролику, опублікованому в березні, жінка показує своє чорне цуценя середнього розміру з характерними білими мітками на лапах та животі й пропонує глядачам визначити його породу.

Результат експертизи

"Хто-небудь з любителів собак, спробуйте вгадати, що це за порода? Ми отримали результати його ДНК і насправді шоковані! У шість місяців він завважки близько 35 фунтів. Можу на 100% гарантувати, що ніхто не вгадає", — ділиться жінка, яка забрала цього песика з притулку у січні після втрати вихованця, що був з нею ще з дитинства.

Спочатку Берд повідомили, що її новий улюбленець — це суміш лабрадора із золотистим ретривером. Проте ДНК-тест виявив зовсім інше поєднання: цуценя на 51,6% золотистий ретривер, 22,8% — сибірський хаскі, 16,1% — американський бультер'єр та 9,5% — американський пітбультер'єр.

Повторний аналіз

Не повністю цим результатам, Берд вирішила провести повторний тест в іншій компанії.

"Результати були дуже схожі, плюс-мінус кілька відсотків. Однак другий тест показав додаткові породи, зокрема лабрадор-ретривер, чау-чау і аляскинський маламут", — уточнила Алексіс.

Генетична експертиза вразила хазяйку песика Фото: TikTok

Фахівці зауважують, що собаки змішаних порід часто мають неповторну зовнішність та індивідуальний характер, що робить їх унікальними з-поміж інших. Крім того, як правило, вони здоровіші за чистокровних представників та живуть довше.

Відео стало вірусним

Відео пані Берд стало дуже популярним в соціальних мережах, зібравши понад 1,7 мільйона переглядів та 81,5 тисячі вподобайок у TikTok. Реакція користувачів говорить сама за себе.

"Як студентка ветеринарного факультету я можу підтвердити, що його порода — дуже хороший хлопчик", — прокоментувала Анна Клер;

Інший користувач під ніком BrymacFarms припустив: "Він схожий на бернського гірського пса і лабрадора-ретривера";

"Перше, що спало на думку, — помісь бордер-коллі", — додала під відео користувачка, яку звуть Келсі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жительку Кларксвіля (штат Теннессі, США) Меліссу Ломан, яка була щиро здивована, коли з’ясувала, що двоє собак, яких вона нещодавно взяла з притулку, виявилися не лише зовні схожими, але й мали набагато глибший зв’язок.

Тим часом Марія Ейвері поділилася історією разючих змін свого песика породи чихуахуа, якого вона придбала у невідомого продавця за 340 доларів. Її відео, яке показує цю неймовірну трансформацію, швидко набрало популярності у TikTok.