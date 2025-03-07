Винагорода 10 мільйонів доларів: ФБР розшукує колишнього учасника Олімпіади (фото)

За даними слідства, канадський екссноубордист Раян Веддінг зі спільниками організував перевезення близько 60 тонн кокаїну. Також його звинувачують у вбивствах кількох людей.

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Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розшукує учасника Олімпіади 2002 року, колишнього канадського сноубордиста Раяна Веддінга, за керування міжнаціональною мережею торгівлі наркотиками та організацію численних вбивств, пов’язаних із наркогрупою. ФБР додало 43-річного канадця до переліку десяти найбільш розшукуваних злочинців, а Державний департамент США пропонує винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе його заарештувати, повідомляє CNN 7 березня.

Учасника Олімпіади-2002 Раяна Веддинга розшукує ФБР за звинуваченням у наркоторгівлі і вбивствах Фото: FBI

За словами помічника директора польового офісу ФБР у Лос-Анджелесі Акіла Девіса, Веддінг пройшов шлях від "подрібнення порошку на схилах" під час Олімпійських ігор до торгівлі кокаїном у містах США та Канади.

"Передбачувані вбивства його конкурентів роблять Веддінга дуже небезпечною людиною", — додав посадовець.

У відомстві повідомили, що колишній сноубордист носив псевдоніми "Ель Джефе", "Ворог суспільства" та "Джеймс Конрад Кінг". У червні 2024 року йому було висунуто звинувачення у вбивстві та наркозлочинах, а у вересні їх доповнили обвинувальним висновком, згідно з яким Веддінг зі спільниками організував перевезення близько 60 тонн кокаїну на рік між Колумбією, Мексикою, Південною Каліфорнією та Канадою.

За даними слідства, Веддінг з іншим канадцем Ендрю Кларком 2023 року організував убивство невинної сімейної пари в Канаді, щоб помститися за нібито викрадену партію наркотиків. Ще один член родини вижив під час стрілянини, проте отримав серйозні поранення, пише BBC. Також правоохоронці виявили, що Веддінг і Кларк замовили вбивство ще однієї людини у травні 2024 року через борг за наркотики.

Слідчі припускають, що розшукуваний проживає в Мексиці, однак він може перебувати також у США, Канаді чи інших країнах Латинської Америки.

На Зимовій Олімпіаді-2002 у США Раян Веддінг посів 24 місце у паралельному гігантському слаломі.

Нагадаємо, 25 лютого видання STV Sport з посиланням на джерела писало, що в Міжнародному олімпійському комітеті закликають допустити спортсменів з РФ і Білорусі до участі в Олімпійських іграх 2026 року під нейтральним прапором.

24 лютого ЗМІ писали, що в ФБР оголосили війну соратнику президента США Ілону Маску через лист від його Департаменту ефективності державного управління при Білому домі (DOGE) з вимогою до працівників агентства описати свої робочі досягнення за попередній тиждень.