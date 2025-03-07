Вознаграждение 10 миллионов долларов: ФБР разыскивает бывшего участника Олимпиады (фото)

По данным следствия, канадский экссноубордист Райан Веддинг с сообщниками организовал перевозку около 60 тонн кокаина. Также его обвиняют в убийствах нескольких человек.

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Федеральное бюро расследований (ФБР) разыскивает участника Олимпиады 2002 года, бывшего канадского сноубордиста Райана Веддинга, за управление межнациональной сетью торговли наркотиками и организацию многочисленных убийств, связанных с наркогруппой. ФБР добавило 43-летнего канадца в перечень десяти самых разыскиваемых преступников, а Государственный департамент США предлагает вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать, сообщает CNN 7 марта.

Участника Олимпиады-2002 Райана Веддинга разыскивает ФБР по обвинению в наркоторговле и убийствах Фото: Business Insider

По словам помощника директора полевого офиса ФБР в Лос-Анджелесе Акила Дэвиса, Веддинг прошел путь от "измельчения порошка на склонах" во время Олимпийских игр до торговли кокаином в городах США и Канады.

"Предполагаемые убийства его конкурентов делают Веддинга очень опасным человеком", — добавил чиновник.

В ведомстве сообщили, что бывший сноубордист носил псевдонимы "Эль Джефе", "Враг общества" и "Джеймс Конрад Кинг". В июне 2024 года ему были предъявлены обвинения в убийстве и наркопреступлениях, а в сентябре их дополнили обвинительным заключением, согласно которому Веддинг с сообщниками организовал перевозку около 60 тонн кокаина в год между Колумбией, Мексикой, Южной Калифорнией и Канадой.

По данным следствия, Веддинг с другим канадцем Эндрю Кларком в 2023 году организовал убийство невинной семейной пары в Канаде, чтобы отомстить за якобы похищенную партию наркотиков. Еще один член семьи выжил во время стрельбы, однако получил серьезные ранения, пишет BBC. Также правоохранители обнаружили, что Веддинг и Кларк заказали убийство еще одного человека в мае 2024 года из-за долга за наркотики.

Следователи предполагают, что разыскиваемый проживает в Мексике, однако он может находиться также в США, Канаде или других странах Латинской Америки.

На Зимней Олимпиаде-2002 в США Райан Веддинг занял 24 место в параллельном гигантском слаломе.

Напомним, 25 февраля издание STV Sport со ссылкой на источники писало, что в Международном олимпийском комитете призывают допустить спортсменов из РФ и Беларуси к участию в Олимпийских играх 2026 года под нейтральным флагом.

24 февраля СМИ писали, что в ФБР объявили войну соратнику президента США Илону Маску из-за письма от его Департамента эффективности государственного управления при Белом доме (DOGE) с требованием к работникам агентства описать свои рабочие достижения за предыдущую неделю.