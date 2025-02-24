ФБР против Маска: в агентстве объявили войну соратнику президента США

Кэш Патель и Тулси Габбард, главы разведки и ФБР, ополчились на миллиардера, который требовал от их подчиненных писем с описанием достижений "за прошлую неделю".

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Илон Маск, глава DOGE, Департамента эффективности государственного управления при Белом доме, вступил в серьезную конфронтацию с новоназначенными главами ФБР и Национальной разведки США. Кэш Патель и Тулси Габбард, которых назначил Дональд Трамп, бросили вызов миллиардеру, который уже внес хаос в работу многих государственных ведомств США. Об этом пишет Daily Mail.

Тулси Габбард присоединяется к Кэшу Пателю, бросая вызов Илону Маску по поводу требований DOGE (Department of Government Efficiency, D.O.G.E.).

Тулси Габбард и Илон Маск Фото: Getty Images

Илон Маск, который уже получил прозвище "первый приятель" по аналогии с "первой леди", отправил федеральным служащим электронное письмо с требованием перечислить и объяснить пять вещей, которые они сделали на прошлой неделе.

В электронном письме Маск приказал работникам ответить на сообщение пятью пунктами, подробно описав все свои достижения на работе за последнюю неделю, и отправить копию своему руководителю.

Тулси Габбард, новый директор Национальной разведки, направила должностным лицам своего ведомства резкое сообщение относительно запроса DOGE.

"Учитывая изначально деликатный и секретный характер нашей работы, сотрудники IC не должны отвечать на это электронное письмо", — говорится в сообщении бывшей конгрессменши от Гавайев.

Глава ФБР Кэш Патель, государственный секретарь Марко Рубио , министр обороны Пит Хегсет и глава Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм также призвали сотрудников игнорировать это предупреждение.

Кэш Патель Фото: Flickr / Gage Skidmore

Основатель Tesla, миллиардер, в воскресенье просто заявил, что ему не терпится "увидеть, у кого есть пульс и два работающих нейрона", на фоне заявлений о том, что некоторые государственные служащие едва ходят на работу или проверяют свою электронную почту.

Патель произвел самый большой фурор, бросив вызов Маску.

"Когда и если потребуется дополнительная информация, мы скоординируемся. На данный момент, пожалуйста, приостановите любые ответы", — написал он.

Бунт Пателя — один из его первых шагов на посту нового главы ФБР , дающий представление о потенциальных разногласиях в мире MAGA, поскольку Маск продолжает разваливать федеральное правительство.

Когда ранее в субботу Маск отправил оригинальное электронное письмо, он также воспользовался своей платформой X, чтобы пригрозить увольнением всем сотрудникам, которые не ответят ему .

Остается только ждать, попытается ли Маск выполнить свою угрозу уволить любого агента ФБР, который ему не подчинился.

Напомним, ранее Илон Маск обвинил ряд американских политиков в том, что они присвоили деньги, предназначенные для Украины.