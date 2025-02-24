ФБР проти Маска: в агентстві оголосили війну соратнику президента США

Кеш Патель і Тулсі Габбард, глави розвідки і ФБР, ополчилися на мільярдера, який вимагав від їхніх підлеглих листів з описом досягнень "за минулий тиждень".

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Ілон Маск, глава DOGE, Департаменту ефективності державного управління при Білому домі, вступив у серйозну конфронтацію з новопризначеними главами ФБР і Національної розвідки США. Кеш Патель і Тулсі Габбард, яких призначив Дональд Трамп, кинули виклик мільярдеру, який уже вніс хаос у роботу багатьох державних відомств США. Про це пише Daily Mail.

Тулсі Габбард приєднується до Кеша Пателя, кидаючи виклик Ілону Маску з приводу вимог DOGE (Department of Government Efficiency, D.O.G.E.).

Тулсі Габбард та Ілон Маск Фото: Getty Images

Ілон Маск, який вже отримав прізвисько "перший приятель" за аналогією з "першою леді", відправив федеральним службовцям електронного листа з вимогою перерахувати і пояснити п'ять речей, які вони зробили минулого тижня.

В електронному листі Маск наказав працівникам відповісти на повідомлення п'ятьма пунктами, детально описавши всі свої досягнення на роботі за останній тиждень, і надіслати копію своєму керівникові.

Тулсі Габбард, нова директорка Національної розвідки, надіслала посадовцям свого відомства різке повідомлення щодо запиту DOGE.

"З огляду на спочатку делікатний і секретний характер нашої роботи, співробітники IC не повинні відповідати на цей електронний лист", — ідеться в повідомленні колишньої конгресменки від Гаваїв.

Глава ФБР Кеш Патель, державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет і глава Міністерства внутрішньої безпеки Крісті Ноем також закликали співробітників ігнорувати це попередження.

Кеш Патель Фото: Flickr / Gage Skidmore

Засновник Tesla, мільярдер, у неділю просто заявив, що йому кортить "побачити, у кого є пульс і два нейрони, що працюють", на тлі заяв про те, що деякі державні службовці ледве ходять на роботу або перевіряють свою електронну пошту.

Патель викликав найбільший фурор, кинувши виклик Маску.

"Коли і якщо буде потрібна додаткова інформація, ми скоординуємося. На даний момент, будь ласка, призупиніть будь-які відповіді", — написав він.

Бунт Пателя — один із його перших кроків на посаді нового глави ФБР, що дає уявлення про потенційні розбіжності у світі MAGA, оскільки Маск продовжує розвалювати федеральний уряд.

Коли раніше в суботу Маск відправив оригінальний електронний лист, він також скористався своєю платформою X, щоб пригрозити звільненням усім співробітникам, які не дадуть відповідь йому.

Залишається тільки чекати, чи спробує Маск виконати свою погрозу звільнити будь-якого агента ФБР, який йому не підкорився.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск звинуватив низку американських політиків у тому, що вони привласнили гроші, призначені для України.