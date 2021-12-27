У роботі Telegram стався масштабний збій

Проблеми спостерігалися у роботі месенджера та при надсиланні повідомлень. З помилками зіткнулися користувачі України, Росії, Європи та навіть Північної Африки.

У роботі месенджера Telegram 27 грудня стався масштабний збій, у користувачів в Україні, Росії та деяких країнах Європи програма працює з перебоями. Про це свідчать дані порталу DownDetector.

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Звіти про проблеми надходили на сайт з 19:00, за півгодини їхня кількість перевищила 3 тисячі.

[ + – ] Кількість звернень зросла до вечора

В основному користувачі скаржилися на проблеми з роботою програми, надсиланням повідомлень та підключенням сервера.

Карта порталу показує, що більшість скарг на роботу Telegram надходила з Москви, Санкт-Петербурга та Києва.

[ + – ] Здебільшого звіти про проблеми надходили з РФ

Проблеми з месенджером були і в Європі – в Англії, Німеччині, Великій Британії, Бельгії. Збої спостерігалися у користувачів Telegram у Єгипті.

[ + – ] Європу також торкнулася ця проблема

Адміністрація месенджера не пояснила причини проблем, що виникли.

Попередній масштабний збій у роботі Telegram стався 4 жовтня цього року. Користувачам розсилали повідомлення про неможливість авторизації та збоїв у додатку на смартфонах.

Нагадаємо, щоTelegram збирався ввести платну підписку, щоб користувачі не бачили реклами в каналах.