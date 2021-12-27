В работе Telegram произошел масштабный сбой
Проблемы наблюдались в работе мессенджера и при отправке сообщений. С ошибками столкнулись пользователи Украины, России, Европы и даже Северной Африки.
В работе мессенджера Telegram 27 декабря произошел масштабный сбой, у пользователей в Украине, России и некоторых странах Европы приложение работает с перебоями. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.
Отчеты о проблемах поступали на сайт с 19:00, за полчаса их количество перевалило за 3 тысячи.
В основном пользователи жаловались на проблемы с работой приложения, отправкой сообщений и подключением сервера.
Карта портала показывает, что большинство жалоб на работу Telegram приходило из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.
Проблемы с мессенджером были и в Европе – в Англии, Германии, Великобритании, Бельгии. Сбои наблюдались у пользователей Telegram в Египте.
Администрация мессенджера не пояснила причины возникших проблем.
Предыдущий масштабный сбой в работе Telegram случился 4 октября этого года. Пользователям рассылали сообщения о невозможности авторизации и сбоях в приложении на смартфонах.
Напомним, что Telegram собирался ввести платную подписку, чтобы пользователи не видели рекламу в каналах.