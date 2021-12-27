В работе Telegram произошел масштабный сбой

Проблемы наблюдались в работе мессенджера и при отправке сообщений. С ошибками столкнулись пользователи Украины, России, Европы и даже Северной Африки.

В работе мессенджера Telegram 27 декабря произошел масштабный сбой, у пользователей в Украине, России и некоторых странах Европы приложение работает с перебоями. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.

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Отчеты о проблемах поступали на сайт с 19:00, за полчаса их количество перевалило за 3 тысячи.

[ + – ] Количество обращений возросло к вечеру

В основном пользователи жаловались на проблемы с работой приложения, отправкой сообщений и подключением сервера.

Карта портала показывает, что большинство жалоб на работу Telegram приходило из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.

[ + – ] В основном отчеты о проблемах приходили из РФ

Проблемы с мессенджером были и в Европе – в Англии, Германии, Великобритании, Бельгии. Сбои наблюдались у пользователей Telegram в Египте.

[ + – ] Европу также коснулась эта проблема

Администрация мессенджера не пояснила причины возникших проблем.

Предыдущий масштабный сбой в работе Telegram случился 4 октября этого года. Пользователям рассылали сообщения о невозможности авторизации и сбоях в приложении на смартфонах.

Напомним, что Telegram собирался ввести платную подписку, чтобы пользователи не видели рекламу в каналах.