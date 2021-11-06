В Telegram введут платную подписку, - Дуров

По словам основателя мессенджера, пользователи смогут за небольшую сумму отключать показ рекламы в телеграм-каналах. Позже это смогут делать и владельцы каналов.

В мессенджере Telegram введут платную подписку, которая позволит пользователям не видеть рекламу в каналах. Об этом написал Павел Дуров в свое телеграм-канале.

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По словам основателя Telegram, после публикации сообщения о том, что в телеграм-каналах появится реклама, пользователи начали предлагать альтернативу в виде платной подписке. Исходя из этого предложения Дуров предлагает 2 варианта:

Пользователи смогут отключать официальные рекламные объявления за подписку Авторы каналов смогут отключать рекламу в своих каналах для всех пользователей.

Первый вариант уже прорабатывается командой мессенджера. Введение недорогой, по словам Дурова, подписки ожидается уже в этом месяце. Полученные средства пойдут напрямую на развитие Telegram. А второй вариант на данный момент просчитывается с экономической точки зрения.

"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале.", — пишет Павел Дуров.

Напомним, в Telegram с 4 ноября появились тестовые рекламные сообщения от Дурова. В нем он писал о том, как новая функция скажется на пользователях мессенджера. Тестовую рекламу можно было заметить на всех каналах, где подписчиков свыше 1000 человек.

Ранее Дуров заявлял, что из-за сбоев Facebook и Instagram к Telegram присоединилось 70 млн человек.