У Telegram введуть платну підписку, — Дуров

За словами засновника месенджера, користувачі зможуть за невелику суму відключати показ реклами у телеграм-каналах. Згодом це зможуть робити і власники каналів.

У месенджері Telegram запровадять платну підписку, яка дозволить користувачам не бачити рекламу в каналах. Про це написав Павло Дуров у своєму телеграм-каналі.

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За словами засновника Telegram, після публікації повідомлення про те, що в телеграм-каналах з'явиться реклама, користувачі почали пропонувати альтернативу платній підписці. Виходячи з цієї пропозиції Дуров пропонує 2 варіанти:

Користувачі зможуть відключати офіційні рекламні оголошення за передплату Автори каналів зможуть відключати рекламу у своїх каналах для всіх користувачів.

Перший варіант вже опрацьовується командою месенджера. Введення недорогої, за словами Дурова, підписки очікується вже цього місяця. Отримані кошти безпосередньо підуть на розвиток Telegram. А другий варіант зараз прораховується з економічної точки зору.

"Незабаром рекламодавці зможуть розміщувати "невидиме" оголошення в будь-якому каналі, яке – за умови достатньої вартості показу – призведе до відсутності оголошень у цьому каналі", — пише Павло Дуров.

Нагадаємо, у Telegram з 4 листопада з'явилися тестові рекламні повідомлення від Дурова. У ньому він писав про те, як нова функція позначиться на користувачах месенджера. Тестову рекламу можна було помітити усім каналах, де понад 1000 підписників.

Раніше Дуров заявляв, що через збої Facebook і Instagram до Telegram приєдналося 70 млн людей.