У Telegram почали тестувати рекламні повідомлення: як вони виглядають (фото)

Автором першого "спонсованого" оголошення став Дуров. У повідомленні засновник месенджера запитав, як нова функція позначиться на користувачах.

У четвер, 4 листопада, популярний месенджер Telegram почав тестувати анонсовану функцію реклами в публічних каналах. Так, перше спонсороване оголошення вже з'явилося в телеграм-каналі Фокусу.

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"Telegram починає тестувати рекламні повідомлення. Як це позначиться на користувачах?" — йдеться в оголошенні.

Повідомлення з позначкою "спонсовано" відобразилося у формі окремого допису з кнопкою "Перейти до каналу". Після натискання на неї відкривається публікація в телеграм-каналі Павла Дурова від 26 жовтня, в якій засновник месенджера анонсував рекламу

[ + – ] Приклад рекламного допису в Telegram

Нагадаємо, 26 жовтня Дуров повідомив, що невдовзі у телеграм-каналах з'являться офіційні рекламні повідомлення. Бізнесмен пообіцяв, що більшість користувачів месенджера "навряд чи помітить цю зміну", оскільки Telegram показуватиме спонсоровані оголошення лише у великих каналах, на які підписано 1 000 осіб.

"Офіційні рекламні повідомлення в Telegram будуть ненав'язливими. У них допускаються лише короткі тексти без зовнішніх посилань або фотографій. Рекламне оголошення може з'явитися тільки після перегляду нових повідомлень у каналі", — пояснював Дуров, додавши, що дохід від рекламних оголошень буде спрямований на розвиток месенджера.

Раніше Фокус писав про те, як через глобальний збій у Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp до Telegram приєдналися 70 мільйонів нових користувачів.