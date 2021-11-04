В Telegram начали тестировать рекламные сообщения: как они выглядят (фото)

Автором первого "спонсированного" объявления стал Дуров. В сообщении основатель мессенджера задался вопросом, как новая функция скажется на пользователях.

В четверг, 4 ноября, популярный мессенджер Telegram начал тестировать анонсированную ранее функцию рекламы в публичных каналах. Так, первое спонсированное объявление уже появилось в телеграм-канале Фокуса.

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"Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?" — говорится в объявлении.

Сообщение с пометкой "спонсировано" отобразилось в форме отдельного поста с кнопкой "Перейти в канал". При нажатии на нее открывается публикация в телеграм-канале Павла Дурова от 26 октября, в которой основатель мессенджера анонсировал внедрение рекламы

[ + – ] Пример рекламного поста в Telegram

Напомним, 26 октября Дуров сообщил, что вскоре в телеграм-каналах появятся официальные рекламные сообщения. Бизнесмен пообещал, что большинство пользователей мессенджера "едва ли заметит это изменение", так как Telegram будет показывать спонсированные объявления только в больших каналах, на которые подписаны 1000 человек.

"Официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми. В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале", — объяснял Дуров, добавив, что доход от рекламных объявлений будет направлен на развитие мессенджера.

Ранее Фокус писал о том, как из-за глобального сбоя в Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp к Telegram присоединились 70 миллионов новых пользователей.