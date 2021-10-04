Массовый сбой набирает обороты: начались проблемы у Google, Twitter, TikTok и Telegram

Журналисты сообщают, что сбою предшествовало удаление записей DNS, сообщающие системам, как найти Facebook.com или Instagram.com, из таблиц глобальной маршрутизации.

Массовый сбой в работе социальных сетей, который начался во второй половине дня 4 октября, стал распространяться на новые ресурсы.

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Теперь, по данным сайта Downdetector, пользователи испытывают проблемы, работая с Google, Youtube, Twitter, TikTok, Telegram и другими сервисами.

Несмотря на то, что большинство пользователей жалуются на проблемы с веб-версиями сервисов, нередки сообщения о невозможности авторизации и сбоях в приложениях на смартфонах.

В свою очередь, как пишет журналист издания Independent Брайан Кребс, утром 4 октября записи DNS (системы доменных имен), сообщающие системам, как найти Facebook.com или Instagram.com, были удалены из таблиц глобальной маршрутизации.

По словам Кребса, довольно трудно понять причины произошедшего, но вызвано это могло быть внутренними общесистемными изменениями или обновлением, которое произошло не так, как было изначально задумано.

Фокус ранее писал о том, что 4 сентября во второй половине дня пользователи из Украины начали сталкиваться с проблемами в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Люди испытывают трудности при попытке зайти на сайт и и обновить информацию в приложении, войти в свой аккаунт, отправить личное сообщение и так далее.