Масовий збій набирає обертів: почалися проблеми в Google, Twitter, TikTok і Telegram

Журналісти повідомляють, що збою передувало видалення записів DNS, що повідомляють системам, як знайти Facebook.com або Instagram.com, з таблиць глобальної маршрутизації.

Масовий збій у роботі соціальних мереж, який розпочався у другій половині дня 4 жовтня, став поширюватися на нові ресурси.

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Тепер, за даними сайту Downdetector, користувачі відчувають проблеми, працюючи з Google, Youtube, Twitter, TikTok, Telegram та іншими сервісами.

Незважаючи на те, що більшість користувачів скаржаться на проблеми з веб-версіями сервісів, нерідкі повідомлення про неможливість авторизації і збої в додатках на смартфонах.

У свою чергу, як пише журналіст видання Independent Браян Кребс, вранці 4 жовтня записи DNS (системи доменних імен), що повідомляють системам, як знайти Facebook.com або Instagram.com, були видалені з таблиць глобальної маршрутизації.

За словами Кребса, досить важко зрозуміти причини події, але це могло бути викликано внутрішніми загальносистемними змінами або оновленням, яке відбулося не так, як було спочатку задумано.

Фокус раніше писав про те, що 4 вересня в другій половині дня користувачі з України почали стикатися з проблемами в роботі соціальних мереж Facebook та Instagram, а також месенджера WhatsApp. Люди відчувають труднощі при спробі зайти на сайт та оновити інформацію в додатку, увійти у свій акаунт, відсилати приватні повідомлення тощо.