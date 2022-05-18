СМИ узнали правду о реальных чувствах между Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон

Спустя 17 лет после расставания, Брэд и Дженнифер сохранили на удивление теплые отношения.

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Несмотря на то, что голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон расстались 17 лет назад, вопрос, есть ли у бывших супругов шанс на воссоединение по примеру Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, не дает покоя их многочисленным фанатам. Однако источник из близкого окружения знаменитостей развеял эти надежды, пишет ЕТ.

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По его словам, у пары нет планов возобновлять свой роман.

"Брэд и Джен все еще друзья. Они разговаривают, и у них хорошие, дружеские, сердечные отношения", – подчеркнул он, опровергнув слухи о том, что актеры живут вместе.

Инсайдер добавил, что бывшие муж и жена сумели сохранить уважение друг к другу и теплые чувства, чего не скажешь о Брэде и Анджелине Джоли, с которой актер до сих пор судится. Питт даже был в числе гостей, которые посетили вечеринку Джен по случаю ее 50-летия.

[ + – ] Питт и Энистон познакомились в середине 1990-ых, но на первое свидание пошли три года спустя

О том, что у них с Питтом только дружба, сама Энистон рассказывала во время интервью в июне 2021 года. Это произошло после того, как они воссоединились на онлайн-чтении молодежной комедии 1982-го года Fast Times at Ridgemont High.

"Мы говорим, и в этом нет ничего странного, за исключением всех, кто, вероятно, смотрел это и хотел, чтобы это было, или предполагал, что это будет. Нам было весело, и это было ради великой цели", – пояснила она. Актриса также назвала его прекрасным человеком.

Питт и Энистон поженились 29 июля 2000 года. Их свадьба прошла в Малибу и обошлась в миллион долларов, из которых только на оформление места празднования ушло $50 тыс. Еще $20 тыс. потратили на фейерверки.

Их считали одной из самых красивых и крепких пар в Голливуде, но в 2004 году супруги объявили о расставании, и эта новость стала громом среди ясного неба. Оказалось, что в роли коварной разлучницы выступила Джоли, с которой у Питта вспыхнул страстный роман на съемках фильма "Миссис и мистер Смит". Официально они расстались 7 января 2005 года, заявив, что "остаются друзьями, испытывая друг к другу огромное уважение и любовь".

В 2014 году Питт женился на Анджелине, однако через два года супруги разъехались, а официально развелись в 2019-м. Их судебные споры из-за детей и имущества продолжаются до сих пор.

В свою очередь Энистон связала себя узами брака с актером Джастином Теру в 2015 году. Они расстались два года спустя, но и с этим человеком Дженнифер сумела сохранить дружбу.