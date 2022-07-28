Анджеліна Джолі вийшла у світ у піжамі за 73 тисячі гривень (фото)
Знаменитість знімає свій фільм у Європі.
47-річна американська акторка Анджеліна Джолі прогулялася Лондоном у піжамному комплекті. Про це пише Daily Mail.
Знаменитість проводить час у Європі у межах зйомок свого фільму "Без крові". І напередодні її помітили із сином Паксом у столиці Великобританії.
Для виходу у світ колишня дружина Бреда Пітта обрала шоколадний коричневий комплект та сандалі від Valentino за 540 фунтів стерлінгів (приблизно 24 тисячі гривень). Як аксесуари до лондонського аутфіту голлівудська зірка обрала окуляри-авіатори, а її волосся було розпущене.
Тим часом 18-річний Пакс надягнув сорочку Dior за 1250 фунтів стерлінгів, світлу футболку, чорні джинси та сірі кросівки.
Зазначимо, що вартість шоколадного піжамного комплекту, який продемонструвала Анджеліна Джолі, становить 1645 фунтів стерлінгів (близько 73 тисяч гривень).
Наразі Анджеліну Джолі часто можна побачити у Європі, адже вона вирішила спробувати себе в ролі режисерки та знімає свій фільм "Без крові" із Сальмою Хаєк.
Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі прогулялася Римом у босоніжках за 27 тисяч гривень.
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