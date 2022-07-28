Анджеліна Джолі вийшла у світ у піжамі за 73 тисячі гривень (фото)

Знаменитість знімає свій фільм у Європі.

47-річна американська акторка Анджеліна Джолі прогулялася Лондоном у піжамному комплекті. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість проводить час у Європі у межах зйомок свого фільму "Без крові". І напередодні її помітили із сином Паксом у столиці Великобританії.

Для виходу у світ колишня дружина Бреда Пітта обрала шоколадний коричневий комплект та сандалі від Valentino за 540 фунтів стерлінгів (приблизно 24 тисячі гривень). Як аксесуари до лондонського аутфіту голлівудська зірка обрала окуляри-авіатори, а її волосся було розпущене.

Тим часом 18-річний Пакс надягнув сорочку Dior за 1250 фунтів стерлінгів, світлу футболку, чорні джинси та сірі кросівки.

[ + – ] Анджеліна Джолі у Лондоні

Зазначимо, що вартість шоколадного піжамного комплекту, який продемонструвала Анджеліна Джолі, становить 1645 фунтів стерлінгів (близько 73 тисяч гривень).

Наразі Анджеліну Джолі часто можна побачити у Європі, адже вона вирішила спробувати себе в ролі режисерки та знімає свій фільм "Без крові" із Сальмою Хаєк.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі прогулялася Римом у босоніжках за 27 тисяч гривень.

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