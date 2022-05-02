Стати Анджеліною Джолі. Головні секрети макіяжу знаменитості

Попри те, що Анджеліна Джолі неймовірно красива від природи, вона також користується деякими секретами під час нанесення косметики.

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За голлівудською акторкою Анджеліною Джолі її фанати намагаються повторювати культові образи з фільмів, купувати схожі луки або повторювати макіяж. З останнім можна поекспериментувати навіть не фанатам знаменитості, адже макіяж Джолі заслуговує на увагу та повторення.

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Для початку треба вирівняти тон шкіри , адже в Анджеліни завжди ідеально рівний колір обличчя. Варто обрати придатний для вас відтінок тонального крему та нанести його на очищену та зволожену шкіру. Під очі можна додати трохи світліший відтінок тонального крему або консилер.

, адже в Анджеліни завжди ідеально рівний колір обличчя. Варто обрати придатний для вас відтінок тонального крему та нанести його на очищену та зволожену шкіру. Під очі можна додати трохи світліший відтінок тонального крему або консилер. "Котячі очі". Щоб візуально збільшити очі, на верхнє повіко потрібно нанести небагато матових коричневих тіней (суворо по складці ока!). На рухливому повіку при цьому ретельно розтушовуємо тіні. А на найбільш випуклу точку повіка наносимо світло бежевий відтінок тіней, який також потрібно максимально розтушувати. Це зробить ваш погляд більш відкритим.

[ + – ] Секрет макіяжу Анджеліни Джолі від Darya Key

Рідкою підводкою чорного кольору чи тонко заточеним олівцем малюємо стрілки . Варто звернути увагу на те, що ближче до середини обличчя стрілка повинна бути тонкою, а далі від носа вони будуть розширюватися, що створює ефект макіяжу, що розкривається. Кінець стрілки піднімається вверх. Акторка також зазвичай робить підводку по нижньому повіку. Головний секрет: стрілка повинна трохи виходити за око.

. Варто звернути увагу на те, що ближче до середини обличчя стрілка повинна бути тонкою, а далі від носа вони будуть розширюватися, що створює ефект макіяжу, що розкривається. Кінець стрілки піднімається вверх. Акторка також зазвичай робить підводку по нижньому повіку. Головний секрет: стрілка повинна трохи виходити за око. Брови особливо не виділяються, вони у Джолі мають природний відтінок та форму, проте варто підвести брови коричневими тінями та зробити легкі згини та контури. Головний секрет: брови повинні бути з прогином.

особливо не виділяються, вони у Джолі мають природний відтінок та форму, проте варто підвести брови коричневими тінями та зробити легкі згини та контури. Головний секрет: брови повинні бути з прогином. Вії фарбуються традиційно чорною тушшю.

[ + – ] Макіяж Анджеліни Джолі одночасно підкреслює красу дівчини та допомагає приховати недоліки Фото: Фото из открытых источников

Губи Анджеліни Джолі користуються особливою популярністю, оскільки саме акторка своїми пухлими від природи губами задала тренд у мільйонів жінок по всьому світу збільшувати їх. Для того, щоб зробити губи Джолі в домашніх умов без походів до косметолога, потрібно спочатку покрити їх тональним кремом. Згодом потрібно олівцем для губ обвести контур губ, трохи вийшовши за їхні природні контури, аби візуально збільшити свої губи. Проте варто проводити цю процедуру дуже обережно, адже можна зробити це неохайно та зіпсувати загальний вигляд макіяжу. Після цього зафарбовуємо середину губ.

користуються особливою популярністю, оскільки саме акторка своїми пухлими від природи губами задала тренд у мільйонів жінок по всьому світу збільшувати їх. Для того, щоб зробити губи Джолі в домашніх умов без походів до косметолога, потрібно спочатку покрити їх тональним кремом. Згодом потрібно олівцем для губ обвести контур губ, трохи вийшовши за їхні природні контури, аби візуально збільшити свої губи. Проте варто проводити цю процедуру дуже обережно, адже можна зробити це неохайно та зіпсувати загальний вигляд макіяжу. Після цього зафарбовуємо середину губ. Волосся можна злегка підняти за допомогою лаку, нанісши його на корені волосся.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі відвідала українських переселенців у Львові з власної ініціативи.

Також Фокус писав про секрет найкрасивішого макіяжу від американської акторки Зендеї.