Стать Анджелиной Джоли. Главные секреты макияжа знаменитости

Несмотря на то, что Анджелина Джоли невероятно красива от природы, она пользуется отдельными секретами при нанесении косметики.

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За голливудской актрисой Анджелиной Джоли ее фанаты пытаются повторять культовые образы из фильмов, покупать похожие луки или пробовать сделать макияж звезды. С последним можно поэкспериментировать даже не фанатам знаменитости, ведь макияж Джоли заслуживает внимания и повторения.

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Для начала нужно выровнять тон кожи , ведь у Анджелины всегда идеально ровный цвет лица. Следует выбрать подходящий для вас оттенок тонального крема и нанести его на очищенную и увлажненную кожу. Под глаза можно добавить более светлый оттенок тонального крема или консилер.

, ведь у Анджелины всегда идеально ровный цвет лица. Следует выбрать подходящий для вас оттенок тонального крема и нанести его на очищенную и увлажненную кожу. Под глаза можно добавить более светлый оттенок тонального крема или консилер. "Кошачьи глаза". Чтобы визуально увеличить глаза, на верхнее веко нужно нанести немного матовых коричневых теней (строго по складке глаза!). На подвижном веке при этом тщательно растушевываем тени. А на наиболее выпуклую точку века наносим светло бежевый оттенок теней, который также нужно максимально растушевать. Это сделает ваш взгляд более открытым.

[ + – ] Секрет макияжа Анджелины Джоли от Darya Key

Жидкой подводкой черного цвета или тонко заточенным карандашом рисуем стрелки . Стоит обратить внимание на то, что ближе к середине лица стрелка должна быть тонкой, а дальше от носа они будут расширяться, что создает эффект раскрывающегося макияжа. Конец стрелки поднимается вверх. Актриса также обычно наносит подводку на нижнее веко. Главный секрет: стрелка должна немного выходить за глаз.

. Стоит обратить внимание на то, что ближе к середине лица стрелка должна быть тонкой, а дальше от носа они будут расширяться, что создает эффект раскрывающегося макияжа. Конец стрелки поднимается вверх. Актриса также обычно наносит подводку на нижнее веко. Главный секрет: стрелка должна немного выходить за глаз. Брови особенно не выделяются, они у Джоли имеют естественный оттенок и форму, однако следует подвести брови коричневыми тенями и сделать легкие изгибы и контуры. Главный секрет: брови должны быть с прогибом.

особенно не выделяются, они у Джоли имеют естественный оттенок и форму, однако следует подвести брови коричневыми тенями и сделать легкие изгибы и контуры. Главный секрет: брови должны быть с прогибом. Ресницы окрашиваются традиционно черной тушью.

[ + – ] Макияж Анджелины Джоли одновременно подчеркивает красоту девушки и помогает скрыть недостатки Фото: Фото из открытых источников

Губы Анджелины Джоли пользуются особой популярностью, поскольку именно актриса своими опухшими от природы губами задала тренд у миллионов женщин по всему миру увеличивать их. Для того чтобы сделать губы Джоли в домашних условиях без походов к косметологу, нужно сначала покрыть их тональным кремом. Потом нужно карандашом для губ обвести контур губ, немного выйдя за их естественные контуры, чтобы визуально увеличить свои губы. Однако следует проводить эту процедуру очень осторожно, ведь можно сделать это неаккуратно и испортить общий вид макияжа. После этого закрашиваем середину губ.

пользуются особой популярностью, поскольку именно актриса своими опухшими от природы губами задала тренд у миллионов женщин по всему миру увеличивать их. Для того чтобы сделать губы Джоли в домашних условиях без походов к косметологу, нужно сначала покрыть их тональным кремом. Потом нужно карандашом для губ обвести контур губ, немного выйдя за их естественные контуры, чтобы визуально увеличить свои губы. Однако следует проводить эту процедуру очень осторожно, ведь можно сделать это неаккуратно и испортить общий вид макияжа. После этого закрашиваем середину губ. Волосы можно слегка приподнять с помощью лака, нанеся его на корни волос.

Напомним, Анджелина Джоли посетила украинских переселенцев во Львове по собственной инициативе.

Также Фокус писал о секрете самого красивого макияжа от американской актрисы Зендаи.