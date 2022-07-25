Анджеліна Джолі прогулялася Римом у босоніжках за 27 тисяч гривень (фото)
Знаменитість постала в доволі натуральному та стильному образі.
47-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі прогулялася Римом в ідеальній білосніжній сукні для літа 2022. Про це пише Daily Mail.
Американська зірка перебуває в Італії задля зйомок свого фільму "Без крові", режисером якого виступила сама Джолі. І напередодні вона вийшла із 17-річною донькою Захарою прогулятися стародавнім містом та відвідати місцевий музей Ватикану.
Для сімейної прогулянки Анджеліна обрала легку білосніжну максісукню та накинула на плечі такого ж кольору безрукавку. Як аксесуари до літнього свіжого аутфіту акторка обрала сонцезахисні окуляри та білу сумочку. Волосся Джолі було розпущене. А на її ногах були золотисті босоніжки Valentino, ціна яких становить 738 доларів (приблизно 27 тисяч гривень).
Тим часом 17-річна Захара була в чорній спідниці, темній футболці та білих кросівках.
Окрім Захари, від союзу Джолі-Пітт підростають ще п'ятеро дітей, троє з яких усиновлені, — Шайло, Вівієн, Пакс, Нокс та Медокс.
Нагадаємо, напередодні стало відомо про перемогу Анджеліни Джолі над колишнім чоловіком, актором Бредом Піттом у суді. Справа стосувалася спільної виноробні у Франції.
Також Фокус писав про один з останніх образів екскоханого Джолі. 58-річний Бред Пітт у спідниці став мемом у мережі.