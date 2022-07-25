Анджелина Джоли прогулялась по Риму в босоножках за 27 тысяч гривен (фото)

Знаменитость появилась на публике в натуральном и стильном образе.

47-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли прогулялась по Риму в идеальном белоснежном платье для лета 2022. Об этом пишет Daily Mail.

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Американская звезда находится в Италии для съемок своего фильма "Без крови", режиссером которого выступила сама Джоли. И накануне она вышла с 17-летней дочерью Захарой прогуляться по старинному городу и посетить местный музей Ватикана.

Для семейной прогулки Анджелина выбрала легкое белое макси-платье и накинула на плечи такого же цвета безрукавку. В качестве аксессуаров к летнему свежему аутфиту актриса выбрала солнцезащитные очки и белую сумочку. Волосы Джоли были распущены. А на ее ногах были золотистые босоножки Valentino, цена которых составляет 738 долларов (около 27 тысяч гривен).

[ + – ] Анджелина Джоли в Риме

Тем временем, 17-летняя Захара была в черной юбке, темной футболке и белых кроссовках.

Кроме Захары, от союза Джоли-Питт подрастают еще пятеро детей, трое из которых усыновлены — Шайло, Вивиен, Пакс, Нокс и Мэдокс.

Напомним, накануне стало известно о победе Анджелины Джоли над бывшим мужем, актером Брэдом Питтом в суде. Дело касалось общей винодельни во Франции.

Также Фокус писал об одном из последних образов экс-возлюбленного Джоли. 58-летний Брэд Питт в юбке стал мемом в Сети.