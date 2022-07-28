Анджелина Джоли вышла в свет в пижаме за 73 тысячи гривен (фото)

Знаменитость снимает свой фильм в Европе.

47-летняя американская актриса Анджелина Джоли прогулялась по Лондону в пижамном комплекте. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость проводит время в Европе в рамках съемок своего фильма "Без крови". И накануне ее заметили с сыном Паксом в столице Великобритании.

Для выхода в свет бывшая жена Брэда Питта выбрала шоколадный коричневый комплект и сандалии от Valentino за 540 фунтов стерлингов (около 24 тысяч гривен). В качестве аксессуаров к лондонскому аутфиту голливудская звезда выбрала очки-авиаторы, а ее волосы были распущены.

Тем временем 18-летний Пакс надел рубашку Dior за 1250 фунтов стерлингов, светлую футболку, черные джинсы и серые кроссовки.

[ + – ] Анджелина Джоли в Лондоне

Стоимость шоколадного пижамного комплекта, который продемонстрировала Анджелина Джоли, составляет 1645 фунтов стерлингов (около 73 тысяч гривен).

Анджелину Джоли сейчас часто можно увидеть в Европе, ведь она решила попробовать себя в роли режиссера и снимает свой фильм "Без крови" с Сальмой Хаек.

Напомним, недавно Анджелина Джоли прогулялась по Риму в босоножках за 27 тысяч гривен.

Также Фокус писал о секретах макияжа, которыми пользуется 47-летняя голливудская знаменитость.