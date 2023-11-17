Дочь Мадонны появилась в кампейне Coca-Cola, созданном ИИ (фото)

Лурдес Леон строит карьеру как певица, танцовщица и фотомодель.

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27-летняя американская модель и певица Лурдес Леон появилась в рекламном кампейне Coca-Cola, который создал ИИ. Об этом юная знаменитость сообщила в своем Instagram.

Дочь Мадонны, 65, продемонстрировала свое подтянутое телосложение в черном кожаном топе и металлически-серебристых потертых джинсах с дырками на коленях.

"Сотрудничество с @CocaColaGBI чтобы отпраздновать будущее за его новым лимитированным вкусом Coca-Cola 3000 Zero Sugar, создано с помощью искусственного интеллекта", — отметила артистка.

На новых изображениях для кампании Coca-Cola Y3000 Zero Sugar, созданных с помощью ИИ, 27-летняя Лурдес Леон держала в руках банку последнего ограниченного выпуска напитка популярного бренда.

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Дочь Мадонны появилась в полупрозрачном черном платье (фото)

Наследница Мадонны уложила свои длинные черные волосы свободными волнами, которые каскадом спадали на ее плечи и спину.

Лурдес Леон

Она отметила фотографа Оливию Ричардсон за ее творческое руководство во время съемки.

Кроме карьеры модели, Лурдес недавно пошла по стопам своей знаменитой матери как певица и танцовщица и выпустила свой сингл "Spelling".

Лурдес Леон строит карьеру певицы

Напомним, Лурдес Леон повторила образ своей звездной мамы в новом клипе.

Также Фокус писал о прогулке дочери Мадонны с ее отцом в Нью-Йорке.