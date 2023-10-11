Лурдес Леон повторила образ Мадонны в своем новом клипе

Дочь знаменитой поп-дивы выпустила клип на песню Spelling, напоминающий клип Мадонны 1998 года на песню Frozen.

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Лурдес Леон, 26-летняя дочь Мадонны, выпустила клип на свою новую песню Spelling, отдав дань уважения своей матери и ее творчеству. Ведь ее новая видеоработа напоминает клип Frozen 1998 года. Об этом пишет Daily Mail.

Во вторник 26-летняя артистка поделилась клипом в своем Instagram и YouTube, заявив, что он был вдохновлен "вечным" клипом ее мамы на песню Frozen, выпущенным в 1998 году.

Клип Лурдес Леон на песню Spelling

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Лурдес, которая в какой-то момент также появилась обнаженной в видео, написала милую подпись, восхваляя славу ее матери.

"Это произведение очень особенное. Это дань уважения бессмертному произведению моей матери "Frozen", — написала о Мадонне, Лурдес, которая во время выступлений выступает под именем Лолахол.

Клип Мадонны на трек Frozen

"Я была бы никем без женщины, которая привела меня в этот мир", — отметила Лурдес.

Клип, снятый в Ashokan Acres, черпал вдохновение из оригинала — от его темно-синих оттенков до Лурдес, играющей неземного, похожего на ведьму персонажа с длинными развевающимися локонами цвета воронова крыла.

Видео начинается в темном лесу, где фокусируется на Лурдес, которая парит в воздухе в жутком черном платье, похожем на платье Жана-Поля Готье, которое Мадонна носила в оригинальном клипе.

В следующую минуту звезда превращается из парящей фигуры в стаю черных птиц.

Затем она снова появляется в туманном лесу, одетая в черное нижнее белье с серебряными шипами. После она превращается в большого черного добермана, затем танцует с двумя девушками в лесу, а затем Лурдес, совершенно обнаженная, заходит в реку и медленно погружаются в воду.

Лурдес идет по стопам своей матери и продолжает музыкальную карьеру. В августе 2022 года звезда выпустила свой первый сольный сингл Lock&Key и сопровождающий его клип.

В подростковом возрасте она также пела на бэк-вокале для трека Мадонны Superstar 2012 года, который поп-звезда написала о ней.

Новое видео Лурдес появилось через 25 лет после того, как Мадонна выпустила клип на песню Frozen, заглавный сингл с ее седьмого студийного альбома Ray of Light.

Мадонна описала свою героиню в видео как "мистическое существо в пустыне".

Песня имела успех как у поклонников, так и у критиков.

В США он стал ее шестым синглом, занявшим второе место в Billboard Hot 100.

Музыкальное видео на песню Frozen было снято Крисом Каннингемом на озере Каддбек в Калифорнии.

Крис получил премию за лучшие спецэффекты в видео на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 1998 года.

Напомним, на премии MTV Video Music Awards 2023 показали ролик Мадонны, запрещенный 34 года назад. "Я сняла рекламу Pepsi в честь выхода моей песни Like a Prayer. Рекламу тут же отменили, когда я отказалась менять сцены в видео, где целую черного святого или сжигаю кресты. Так началась моя блестящая карьера художника, отказывающегося идти на компромисс со своей творческой честностью", — прокомментировала признание своего творчества певица.