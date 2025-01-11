75-летняя Вера Вонг продемонстрировала стройную фигуру: в чем ее секреты (фото)

Знаменитость примерила юбку с блестящими пайетками. К образу она добавила красную шапку, несмотря на солнечную погоду.

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75-летняя американская дизайнер Вера Вонг продемонстрировала стройную фигуру. Солнечными снимками знаменитость делится в Instagram.

"Немного блеска в новом году. Пайетки на солнце", — написала Вера.

На фото она позировала в темно-синем топе Prada с длинными рукавами, который обнажал ее плоский живот. В частности, модельер примерила мини-юбку с блестящими серебряными пайетками.

К образу Вера Вонг добавила солнцезащитные очки и красную шапку. Она распустила темные длинные волосы и позировала возле своего поместья. На ногах звезды были светлые босоножки на платформе.

Вера Вонг

"Диско-мяч с ножками! Люблю твои блески", "Вы выглядите замечательно, но разве не жарко в этом головном уборе на солнце", "Круто", — комментируют новые фото Веры ее фолловеры в соцсети.

В чем секреты красоты 75-летней Веры Вонг

Вонг, известная своими роскошными свадебными платьями, признавалась, что не имеет особой диеты и не лишает себя фаст-фуда или алкоголя.

"Я действительно ем McDonald's, несомненно. Я заказываю его каждый день, примерно две недели, а потом меняю", — говорила знаменитость, которая также позволяет себе есть сладкое.

В частности, дизайнер много работает, что называет одним из секретов своей красоты и молодости. Кроме этого, Вера обращает внимание на состояние своих длинных волос, поэтому она постоянно их красит.

Напомним, Вера Вонг показала архивные фото своих дочерей.

Также Фокус писал о появлении Веры Вонг на красной дорожке.