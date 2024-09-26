Вера Вонг показала архивные кадры своих дочерей (фото)

Сесилию и Жозефину знаменитость в свое время удочерила. Она поблагодарила наследниц за любовь, которую те принесли в ее жизнь.

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75-летняя американская дизайнер Вера Вонг показала архивные фото своих дочерей. Кадры модельер опубликовала в Instagram.

Вонг обратилась к наследницам, Сесилии и Жозефине, в честь Дня дочери.

"Моим любимым дочерям Сесилии и Жозефине... Спасибо за то, что принесли столько любви в мою жизнь..." — написала Вера Вонг.

На фото знаменитость позировала со своими дочерьми, когда они предстали в одинаковых платьях. Также Вера показала несколько кадров, на которых Сесилия и Жозефина позировали вдвоем.

Вера Вонг с дочерьми

"Вы все еще выглядите так же, как на первом фото с двумя дочками. И мне это нравится", "Прекрасные фотографии, и я знаю, как быстро течет время, и мы даже не осознаем, что видим фото и возвращаемся к тому, что, кажется, было вчера!", "Такие же красивые, как и мама", — пишут в комментариях фолловеры Вонг.

Отметим, что 34-летняя Сесилия и 31-летняя Жозефина — приемные дочери Веры Вонг и американского инвестора и застройщика Артура Беккера. Супруги развелись в 2012 году.

В нарядах от Веры Вонг выходили замуж звезды, за личной жизнью которых следят миллионы: Иванка Трамп, Виктория Бекхэм, Ким Кардашьян, Ариана Гранде, Аврил Лавин, Джессика Симпсон, Мэрайя Кэри и другие.

Напомним, 75-летняя Вера Вонг примерила мини-юбку.

Также Фокус писал о съемке Веры Вонг на пляже.