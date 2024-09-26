Вера Вонг показала архівні кадри своїх доньок (фото)

Сесілію та Жозефіну знаменитість свого часу вдочерила. Вона подякувала спадкоємицям за любов, яку ті принесли в її життя.

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75-річна американська дизайнерка Вера Вонг показала архівні фото своїх доньок. Кадри модельєрка опублікувала в Instagram.

Вонг звернулася до спадкоємиць, Сесілії та Жозефіни, на честь Дня доньки.

"Моїм коханим донечкам Сесілії та Жозефіні… Дякую за те, що принесли стільки любові в моє життя…" — написала Вера Вонг.

На фото знаменитість позувала зі своїми доньками, коли вони постали в однакових сукнях. Також Вера показала кілька кадрів, на яких Сесілія та Жозефіна позували удвох.

Вера Вонг з доньками

"Ви все ще виглядаєте так само, як на першому фото з двома доньками. І мені це подобається", "Прекрасні фотографії, і я знаю, як швидко плине час, і ми навіть не усвідомимо, що бачимо фото і повертаємося до того, що, здається, було вчора!", "Такі ж красиві, як і мама", — пишуть у коментарях фоловери Вонг.

Зазначимо, що 34-річна Сесілія і 31-річна Жозефіна — прийомні доньки Вери Вонг та американського інвестора і забудовника Артура Беккера. Подружжя розлучилося у 2012 році.

У вбраннях від Вери Вонг виходили заміж зірки, за особистим життям яких стежать мільйони: Іванка Трамп, Вікторія Бекхем, Кім Кардаш'ян, Аріана Гранде, Авріл Лавін, Джессіка Сімпсон, Мерайя Кері та інші.

Нагадаємо, 75-річна Вера Вонг приміряла мініспідницю.

Також Фокус писав про зйомку Вери Вонг на пляжі.