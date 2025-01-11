75-річна Вера Вонг продемонструвала струнку фігуру: у чому її секрети (фото)

Знаменитість приміряла спідницю з блискучими паєтками. До образу вона додала червону шапку, попри сонячну погоду.

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75-річна американська дизайнерка Вера Вонг продемонструвала струнку фігуру. Сонячними знімками знаменитість ділиться в Instagram.

"Трохи блиску в новому році. Паєтки на сонці", — написала Вера.

На фото вона позувала в темно-синьому топі Prada з довгими рукавами, який оголював її плаский живіт. Зокрема, модельєрка приміряла мініспідницю з блискучими срібними паєтками.

До образу Вера Вонг додала сонцезахисні окуляри та червону шапку. Вона розпустила темне довге волосся та позувала біля свого маєтку. На ногах зірки були світлі босоніжки на платформі.

Вера Вонг

"Диско-м'яч з ніжками! Люблю твої блиски", "Ви виглядаєте чудово, але хіба не спекотно в цьому головному уборі на сонці", "Круто", — коментують нові фото Вери її фоловери в соцмережі.

У чому секрети краси 75-річної Вери Вонг

Вонг, відома своїми розкішними весільними сукнями, зізнавалася, що не має особливої дієти та не позбавляє себе фаст-фуду чи алкоголю.

"Я справді їм McDonald’s, безсумнівно. Я замовляю його щодня, приблизно два тижні, а потім змінюю", — говорила знаменитість, яка також дозволяє собі їсти солодке.

Зокрема, дизайнерка багато працює, що називає одним із секретів своєї краси та молодості. Окрім цього, Вера звертає увагу на стан свого довгого волосся, тому вона постійно його фарбує.

Нагадаємо, Вера Вонг показала архівні фото своїх доньок.

Також Фокус писав про появу Вери Вонг на червоній доріжці.