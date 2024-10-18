75-річна Вера Вонг у блискучій сукні вийшла на червону доріжку (фото)

Знаменитість отримала нагороду від організації, яку вона давно підтримує. Для виходу Вера обрала вбрання в темних тонах.

Related video

75-річна американська дизайнерка Вера Вонг вийшла у світ у розкішній вечірній сукні. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість зʼявилася на 18-му щорічному гала-концерті DKMS у Нью-Йорку. Вера була нагороджена на церемонії за її багаторічну підтримку організації.

DKMS — це міжнародний некомерційний центр донорства кісткового мозку, місія якого полягає у боротьбі з раком та іншими захворюваннями крові.

Цього вечора Вонг виглядала стильно, коли позувала на червоній доріжці перед тим, як вийти на сцену.

Вера Вонг Фото: Getty Images

Вона продемонструвала свою струнку фігуру у блискучому вбранні з масивною квіткою на плечі. Вера Вонг розпустила своє довге темне волосся та зробила вечірній макіяж.

"Мені не чужа чудова робота DKMS. Їхні зусилля з викорінення раку крові невпинні та надихають. Це також чудова історія людяності та співчуття, коли безкорисливі донори допомагають іншим, хто цього потребує", — зазначила дизайнерка.

Всесвітнє визнання Вера Вонг отримала завдяки своїм весільним сукням, які носили зірки А-списку: Аріана Гранде, Кім Кардашʼян, Челсі Клінтон, Іванка Трамп, Мерайя Кері, Вікторія Бекхем і Гіларі Дафф.

Вера Вонг Фото: Getty Images

Довге, гладке чорне волосся Вонг допомагає їй виглядати краще, і нещодавно вона зізналася, чому не хоче сивіти. Виявилося, що її сивина росте нерівномірно.

"Я виглядала б, як поганий скунс", — говорила Вера.

Нагадаємо, Вера Вонг знялася у стильній фотосесії на пляжі.

Також Фокус писав про архівні кадри доньок Вери Вонг.