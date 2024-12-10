Модные тренды зимы 2024/2025: что будет остро популярным в этом сезоне

Девиз зимы 2024/2025 – женственность, стиль и практичность.

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Зима – не повод отказываться от стильных и красивых вещей и кутаться в бесформенные серо-черные пуховики. Даже в этот сезон можно выглядеть роскошно, если следовать трендам и правильно подобрать вещи для своего гардероба. Что будет must-have зимы 2024/2025, своим подписчикам в Instagram рассказал известный украинский дизайнер Андре Тан.

Шубы из искусственного меха

Шубы, особенно в стиле тех, которые носили наши мамы и бабушки в 80-х и 90-х, снова в тренде. Разной расцветки, фактуры, длины и объема они помогут создать уютный зимний образ.

Эко-мех в тренде зимой 2024/2025 Фото: andre_tan_official/instagram

Коричневый цвет

Коричневый цвет неожиданно стал куда более популярным, чем ожидаемые красный и бордовый. Секрет его успеха в том, что он делает любую вещь изысканной. Замшевые коричневые сапоги или сумка – хиты сезона.

Коричневый цвет любому ансамблю придаст изысканности Фото: andre_tan_official/instagram

Большие шарфы, палантины и накидки

Тренд на объем продолжается, подчеркивает дизайнер. Лучше всего смотрятся шарфы и палантины, подходящие по цвету или материалу к верхней одежде. Это практично и очень стильно.

Палантин – теплое дополнение к вашему ансамблю Фото: andre_tan_official/instagram

Замша

"Если боишься носить замшевую обувь зимой, сделай ставку на аксессуары: сумки, перчатки или даже замшевые шапки – это модно и практично", – подчеркивает Тан.

Замшевые сумки, обувь и аксессуары – must-have зимы 2024/2025 Фото: andre_tan_official/instagram

Приталенные пиджаки и пальто

Шик ретро, а именно утонченные силуэты – снова в центре внимания. Модельер рекомендует дополнить свой образ стильными сапогами-трубами на каблуке или без, чтобы завершить элегантный и женственный образ.

Приталенный силуэт подчеркивает женственность Фото: andre_tan_official/instagram

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