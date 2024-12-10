Модні тренди зими 2024/2025: що буде гостро популярним цього сезону
Девіз зими 2024/2025 — жіночність, стиль і практичність.
Зима – не привід відмовлятися від стильних і красивих речей і кутатися в безформні сіро-чорні пуховики. Навіть у цей сезон можна мати розкішний вигляд, якщо слідувати трендам і правильно підібрати речі для свого гардероба. Що буде must-have зими 2024/2025, своїм підписникам в Instagram розповів відомий український дизайнер Андре Тан.
Шуби зі штучного хутра
Шуби, особливо в стилі тих, які носили наші мами і бабусі у 80-х і 90-х, знову в тренді. Різного забарвлення, фактури, довжини та об'єму вони допоможуть створити затишний зимовий образ.
Коричневий колір
Коричневий колір несподівано став куди популярнішим, ніж очікувані червоний і бордовий. Секрет його успіху в тому, що він робить будь-яку річ вишуканою. Замшеві коричневі чоботи або сумка — хіти сезону.
Великі шарфи, палантини та накидки
Тренд на об'єм триває, підкреслює дизайнерка. Найкращий вигляд мають шарфи і палантини, які підходять за кольором або матеріалом до верхнього одягу. Це практично і дуже стильно.
Замша
"Якщо боїшся носити замшеве взуття взимку, зроби ставку на аксесуари: сумки, рукавички або навіть замшеві шапки — це модно і практично", — підкреслює Тан.
Приталені піджаки та пальта
Шик ретро, а саме витончені силуети — знову в центрі уваги. Модельєр рекомендує доповнити свій образ стильними чобітьми-трубами на підборах або без, щоб завершити елегантний і жіночний образ.
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