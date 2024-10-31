7-річний геній: хлопчик став наймолодшим модельєром в історії людства (фото)

Юний геній отримує замовлення на створення одягу для світових знаменитостей, зокрема Шерон Стоун. Він власноруч створює ескізи й відбирає моделей, візажистів та перукарів, щоби втілити своє бачення у життя.

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7-річний дизайнер одягу Макс Александер з Денвера (Колорадо, США) став наймолодшою дитиною в історії, яка підготувала показ мод та продемонструвала свої роботи на національному рівні. Про його історію згадує видання Guinness World Records.

Макс займається розробкою дизайну, пошиттям та продажем одягу з чотирирічного віку. Він власноруч створив ескізи й відібрав моделей, візажистів та перукарів, щоби втілити своє бачення у життя.

"Коли мені було чотири роки, я сказав батькам, що хочу цим займатися й просто почав шити. З часом у мене виходило все краще і краще", — розповідає він.

Макс Александер створює свою колекцію Фото: Guinness World Records

Мати Макса, художниця Шеррі Медісон, виготовила йому першого манекена, а у 2022 році дитина почала відвідувати курси шиття. Відтоді юний геній дав інтерв'ю журналу People, брав участь у ранковому ток-шоу "Доброго ранку, Америко" і навіть отримав замовлення на створення одягу для таких знаменитостей, як Шерон Стоун.

Можливість презентувати власний доробок стала для нього кульмінацією багаторічної роботи над вдосконаленням навичок, знань і почуття стилю. Підготовка до самого показу зайняла кілька тижнів — в ній брала участь велика група професіоналів.

У 2022 році Макс почав відвідувати курси шиття Фото: Guinness World Records

До речі, вундеркінд має великі амбіції та плани на майбутнє: "Я зможу стати повноцінним дизайнером одягу — важкої роботи не боюся. Для мене вкрай важливо потрапити у Книгу рекордів Гіннеса".

Унікальність та креативність маленького кравця привернула увагу понад 3 мільйонів підписників в Instagram, який веде його мама.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Пратьякша Віджая з Індії отримав роботу своєї мрії, хоча йому було лише 5 років. Хлопчика визнали наймолодшим у світі інструктором з йоги чоловічої статі.

Крім того, 16-річний велетень Ерік Кілберн-молодший з Гудріча, містечка з населенням близько 2 000 мешканців в американському штаті Мічиган, здобув два титули в Книзі рекордів Гіннеса. Жоден підліток у світі не має більших рук та ніг, аніж він — 23,2 та 34,5 сантиметри відповідно.