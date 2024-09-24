16-річний велетень з гігантськими руками та ногами побив два світові рекорди (фото)

Придбання одягу та взуття з самого дитинства було проблемою для матері хлопця — вона навіть зверталась по допомогу до чужих людей.

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16-річний велетень Ерік Кілберн-молодший з Гудріча, містечка з населенням близько 2 000 мешканців в американському штаті Мічиган, здобув два титули в Книзі рекордів Гіннеса. Жоден підліток у світі не має більших рук та ніг, аніж він — 23,2 та 34,5 сантиметри відповідно. Про це пише видання The Guardian.

Ерік завжди виділяється з натовпу. У 14 років зріст школяра перетнув позначку в 2,08 метра, а це означало, що вже тоді він легко ставав в один ряд з гігантами американської баскетбольної ліги НБА.

Хлопчина дає одну цінну пораду для ровесників-підлітків, які незадоволені своїми фізичними характеристиками: "Не дозволяйте людям тягнути вас донизу. Ті, хто це робить, зазвичай дуже нещасні".

Підліток мріє грати в Національній футбольній лізі (НФЛ) Фото: USA Today

З іншого боку, для матері американця надзвичайний ріст сина став справжнім викликом. Придбання одягу та взуття з самого дитинства було проблемою для їхнього сімейного бюджету: лише ортопедичне взуття, виготовлене на замовлення, коштувало понад 1 500 доларів за пару.

Хоча Ерік не має проблем зі здоров'ям, але ходіння в тісних черевиках призвело до шести операцій на ногах з видалення врослих нігтів.

Коли Ребекка Кілберн публічно попросила людей про допомогу, відомі постачальники спортивного спорядження, такі як Puma та Under Armour, відгукнулись та запропонували відправити своє взуття на замовлення.

Ерік завжди виділяється з натовпу Фото: Erickilburnjr | Instagram

У майбутньому підліток хотів би долучитися до "Мережі великого взуття" — неприбуткової організації, заснованої його матір'ю, аби допомагати людям з високим зростом у підборі одягу та взуття.

"Я хочу допомагати іншим так само, як допомогли мені", — підсумовує рекордсмен.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 27-річна Румейса Гелгі з Туреччини, яка офіційно визнана найвищою жінкою у світі, святкує своє 10-річчя у статусі рекордсменки. Недавно вона отримала титул володарки й найдовших вух — 9,58 см.

А от Джессі Кіркпатрік з Канзасу, яка позиціонує себе як небінарна особа, вже зробила три великі татуювання на обличчі, сім модифікацій тіла на мочках вух, язику, губах і ніздрях, а також 27 пірсингів і роги на лобі. Тепер же вона поставила собі за мету отримати найбільші у світі ніздрі.