16-річний велетень з гігантськими руками та ногами побив два світові рекорди (фото)
Придбання одягу та взуття з самого дитинства було проблемою для матері хлопця — вона навіть зверталась по допомогу до чужих людей.
16-річний велетень Ерік Кілберн-молодший з Гудріча, містечка з населенням близько 2 000 мешканців в американському штаті Мічиган, здобув два титули в Книзі рекордів Гіннеса. Жоден підліток у світі не має більших рук та ніг, аніж він — 23,2 та 34,5 сантиметри відповідно. Про це пише видання The Guardian.
Ерік завжди виділяється з натовпу. У 14 років зріст школяра перетнув позначку в 2,08 метра, а це означало, що вже тоді він легко ставав в один ряд з гігантами американської баскетбольної ліги НБА.
Хлопчина дає одну цінну пораду для ровесників-підлітків, які незадоволені своїми фізичними характеристиками: "Не дозволяйте людям тягнути вас донизу. Ті, хто це робить, зазвичай дуже нещасні".
З іншого боку, для матері американця надзвичайний ріст сина став справжнім викликом. Придбання одягу та взуття з самого дитинства було проблемою для їхнього сімейного бюджету: лише ортопедичне взуття, виготовлене на замовлення, коштувало понад 1 500 доларів за пару.
Хоча Ерік не має проблем зі здоров'ям, але ходіння в тісних черевиках призвело до шести операцій на ногах з видалення врослих нігтів.
Коли Ребекка Кілберн публічно попросила людей про допомогу, відомі постачальники спортивного спорядження, такі як Puma та Under Armour, відгукнулись та запропонували відправити своє взуття на замовлення.
У майбутньому підліток хотів би долучитися до "Мережі великого взуття" — неприбуткової організації, заснованої його матір'ю, аби допомагати людям з високим зростом у підборі одягу та взуття.
"Я хочу допомагати іншим так само, як допомогли мені", — підсумовує рекордсмен.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 27-річна Румейса Гелгі з Туреччини, яка офіційно визнана найвищою жінкою у світі, святкує своє 10-річчя у статусі рекордсменки. Недавно вона отримала титул володарки й найдовших вух — 9,58 см.
А от Джессі Кіркпатрік з Канзасу, яка позиціонує себе як небінарна особа, вже зробила три великі татуювання на обличчі, сім модифікацій тіла на мочках вух, язику, губах і ніздрях, а також 27 пірсингів і роги на лобі. Тепер же вона поставила собі за мету отримати найбільші у світі ніздрі.