7-летний гений: мальчик стал самым молодым модельером в истории человечества (фото)

Юный гений получает заказы на создание одежды для мировых знаменитостей, в частности Шэрон Стоун. Он собственноручно создает эскизы и отбирает моделей, визажистов и парикмахеров, чтобы воплотить свое видение в жизнь.

Related video

7-летний дизайнер одежды Макс Александер из Денвера (Колорадо, США) стал самым молодым ребенком в истории, который подготовил показ мод и продемонстрировал свои работы на национальном уровне. О его истории вспоминает издание Guinness World Records.

Макс занимается разработкой дизайна, пошивом и продажей одежды с четырехлетнего возраста. Он собственноручно создал эскизы и отобрал моделей, визажистов и парикмахеров, чтобы воплотить свое видение в жизнь.

"Когда мне было четыре года, я сказал родителям, что хочу этим заниматься и просто начал шить. Со временем у меня получалось все лучше и лучше", — рассказывает он.

Макс Александер создает свою коллекцию Фото: Guinness World Records

Мать Макса, художница Шерри Мэдисон, изготовила ему первого манекена, а в 2022 году ребенок начал посещать курсы шитья. С тех пор юный гений дал интервью журналу People, участвовал в утреннем ток-шоу "Доброе утро, Америка" и даже получил заказ на создание одежды для таких знаменитостей, как Шэрон Стоун.

Возможность презентовать собственные наработки стала для него кульминацией многолетней работы над совершенствованием навыков, знаний и чувства стиля. Подготовка к самому показу заняла несколько недель — в ней участвовала большая группа профессионалов.

В 2022 году Макс начал посещать курсы шитья Фото: Guinness World Records

Кстати, вундеркинд имеет большие амбиции и планы на будущее: "Я смогу стать полноценным дизайнером одежды — тяжелой работы не боюсь. Для меня крайне важно попасть в Книгу рекордов Гиннеса".

Уникальность и креативность маленького портного привлекла внимание более 3 миллионов подписчиков в Instagram, который ведет его мама.

Напомним, ранее Фокус писал, что Пратьякша Виджая из Индии получил работу своей мечты, хотя ему было всего 5 лет. Мальчика признали самым молодым в мире инструктором по йоге мужского пола.

Кроме того, 16-летний великан Эрик Килберн-младший из Гудрича, городка с населением около 2 000 жителей в американском штате Мичиган, получил два титула в Книге рекордов Гиннеса. Ни один подросток в мире не имеет больших рук и ног, чем он — 23,2 и 34,5 сантиметра соответственно.