5-летний мальчик стал самым молодым учителем в истории человечества: в чем его талант (фото)

Получив награду от Книги рекордов Гиннеса, юный педагог Пратьякш Виджай из Индии прежде всего поблагодарил своих родителей за поддержку.

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В прошлом году Пратьякш Виджай из Индии получил работу своей мечты, хотя тогда ему было всего 5 лет. Мальчика признали самым молодым в мире инструктором по йоге мужского пола и официально внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Пратьякш начал изучать йогу в четырехлетнем возрасте. Позже он прошел 200-часовой курс подготовки и, в конце концов, решил заниматься этим видом спорта профессионально, чтобы повысить уровень квалификации и получить больше знаний и практического опыта.

"Я хочу распространить секреты древней йоги на весь мир, чтобы каждый мог наслаждаться здоровой и свободной от стрессов жизнью", — рассказывает рекордсмен.

Пратьякш начал изучать йогу в четырехлетнем возрасте Фото: Guinness World Records

По его словам, йога сама по себе является лучшим упражнением, но ее преимуществами является возможность повысить гибкость и энергичность, а также улучшить метаболизм.

Талант и мастерство Виджая как учителя со временем стали очевидными для всех. На уроках он сначала показывает ученикам асану (позицию йоги), а затем подходит индивидуально к каждому, чтобы исправить ошибки или усовершенствовать осанку.

Мальчик поделился ценным советом для тех, кто хочет заниматься йогой, но волнуется и боится сделать первый шаг: "Не смотрите на других, а просто начните что-то делать".

Талант и мастерство Виджая как учителя со временем стали очевидными для всех. Фото: Guinness World Records

Получив награду от Книги рекордов Гиннеса, юный учитель прежде всего поблагодарил своих родителей за поддержку.

"Отец посоветовал мне не пользоваться смартфоном и избегать нездоровой пищи. Это очень помогло сконцентрироваться на целях в йоге! Не могу передать словами свои чувства, когда получил титул рекордсмена", — прокомментировал свою награду Пратьякш, которому сейчас шесть с половиной лет.

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