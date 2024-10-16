5-летний мальчик стал самым молодым учителем в истории человечества: в чем его талант (фото)
Получив награду от Книги рекордов Гиннеса, юный педагог Пратьякш Виджай из Индии прежде всего поблагодарил своих родителей за поддержку.
В прошлом году Пратьякш Виджай из Индии получил работу своей мечты, хотя тогда ему было всего 5 лет. Мальчика признали самым молодым в мире инструктором по йоге мужского пола и официально внесли в Книгу рекордов Гиннеса.
Пратьякш начал изучать йогу в четырехлетнем возрасте. Позже он прошел 200-часовой курс подготовки и, в конце концов, решил заниматься этим видом спорта профессионально, чтобы повысить уровень квалификации и получить больше знаний и практического опыта.
"Я хочу распространить секреты древней йоги на весь мир, чтобы каждый мог наслаждаться здоровой и свободной от стрессов жизнью", — рассказывает рекордсмен.
По его словам, йога сама по себе является лучшим упражнением, но ее преимуществами является возможность повысить гибкость и энергичность, а также улучшить метаболизм.
Талант и мастерство Виджая как учителя со временем стали очевидными для всех. На уроках он сначала показывает ученикам асану (позицию йоги), а затем подходит индивидуально к каждому, чтобы исправить ошибки или усовершенствовать осанку.
Мальчик поделился ценным советом для тех, кто хочет заниматься йогой, но волнуется и боится сделать первый шаг: "Не смотрите на других, а просто начните что-то делать".
Получив награду от Книги рекордов Гиннеса, юный учитель прежде всего поблагодарил своих родителей за поддержку.
"Отец посоветовал мне не пользоваться смартфоном и избегать нездоровой пищи. Это очень помогло сконцентрироваться на целях в йоге! Не могу передать словами свои чувства, когда получил титул рекордсмена", — прокомментировал свою награду Пратьякш, которому сейчас шесть с половиной лет.
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