5-річний хлопчик став наймолодшим вчителем в історії людства: в чому його талант (фото)

Отримавши відзнаку від Книги рекордів Гіннеса, юний педагог Пратьякш Віджай з Індії насамперед подякував своїм батькам за підтримку.

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Торік Пратьякш Віджай з Індії отримав роботу своєї мрії, хоча на той час йому було лише 5 років. Хлопчика визнали наймолодшим у світі інструктором з йоги чоловічої статі й офіційно внесли у Книгу рекордів Гіннеса.

Пратьякш почав вивчати йогу в чотирирічному віці. Згодом він пройшов 200-годинний курс підготовки й, зрештою, вирішив займатися цим видом спорту професійно, щоб підвищити рівень кваліфікації та отримати більше знань та практичного досвіду.

"Я хочу поширити секрети стародавньої йоги на весь світ, щоб кожен міг насолоджуватися здоровим та вільним від стресів життям", — розповідає рекордсмен.

Пратьякш почав вивчати йогу в чотирирічному віці Фото: Guinness World Records

За його словами, йога сама по собі є найкращою вправою, але її перевагами є можливість підвищити гнучкість й енергійність, а також покращити метаболізм.

Талант і майстерність Віджая як вчителя з часом стали очевидними для всіх. На уроках він спершу показує учням асану (позицію йоги), а потім підходить індивідуально до кожного, аби виправити помилки чи вдосконалити поставу.

Хлопчик поділився цінною порадою для тих, хто хоче займатися йогою, але хвилюється й боїться зробити перший крок: "Не дивіться на інших, а просто почніть щось робити".

Талант і майстерність Віджая як вчителя з часом стали очевидними для всіх Фото: Guinness World Records

Отримавши відзнаку від Книги рекордів Гіннеса, юний вчитель насамперед подякував своїм батькам за підтримку.

"Батько порадив мені не користуватися смартфоном й уникати нездорової їжі. Це дуже допомогло сконцентруватися на цілях в йозі! Не можу передати словами свої почуття, коли отримав титул рекордсмена", — прокоментував свою нагороду Пратьякш, якому зараз шість з половиною років.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що відомий пакистанський майстер бойових мистецтв Мухаммад Рашид Насім розбив ліктем 169 волоських горіхів за 30 секунд, встановивши свій черговий світовий рекорд.

А от Майк Белл і його син Люк із Західно-Капської провінції Південної Африки після кількох місяців проєктування і тестування представили найшвидший у світі дрон, здатний розвивати швидкість 480 км/год.