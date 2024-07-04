Дочь Мадонны в платье со многими вырезами вышла в свет (фото)

Лурдес Леон также строит карьеру певицы. Кроме этого, она снимается в рекламных кампейнах известных брендов.

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27-летняя американская певица Лурдес Леон вышла в свет в откровенном наряде. Об этом пишет Page Six.

Дочь Мадонны появилась на показе Marc Jacobs в смелом платье с вырезами в Нью-Йорке. На осеннем показе дизайнера, который состоялся в библиотеке, знаменитость позировала в черном дырявом мини-платье без рукавов.

Наряд имел ажурные панели и много вырезовов.

Лурдес Леон Фото: Getty Images

Дочь Мадонны и кубинского актера Карлоса Леона сочетала свой порванный ансамбль с блестящими босоножками, покрытыми кристаллами, крупными серьгами-кольцами и несколькими многослойными бриллиантовыми колье.

Несколько татуировок Лурдес было видно между вырезами платья, включая сердце в верхней части правого бедра, надпись на левом бедре и дизайн, напоминающий хвост дракона на правом бедре.

Лурдес Леон Фото: Getty Images

27-летняя Лурдес идет по стопам своей звездной матери и продолжает музыкальную карьеру. В августе 2022 года юная артистка выпустила свой первый сольный сингл Lock&Key и сопровождающий его клип.

В подростковом возрасте Леон также пела на бэк-вокале для трека Мадонны Superstar 2012 года, который поп-звезда написала о ней.

Ранее Лурдес также была моделью таких компаний, как Burberry, Marc Jacobs, Savage X Fenty от Rihanna, Mugler, Calvin Klein и Marine Serre.

Напомним, как выглядят приемные дочери Мадонны.

Также Фокус писал об откровенной съемке Лурдес Леон в рекламном кампейне.